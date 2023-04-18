«338 ребят уже устроились на работу. Задача муниципалитетов на ближайшие месяцы — создать для подростков рабочие места, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации», — пишет Ирина Гехт.Политик напоминает, что работодатели, которые берут на работу подростков в трудной жизненной ситуации по направлению от центров занятости населения, могут получить субсидию на компенсацию затрат на оплату труда. Это 8444,7 рубля в месяц за период работы не более 3 месяцев. На 2023 год планируем трудоустроить 300 детей данной категории.
Техникумы и колледжи Челябинской области откроют 17,5 тысячи бесплатных мест. 65% учеников девятых классов не планируют идти в вуз.