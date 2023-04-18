11 тысяч подростков из Челябинской области получат работу на лето

Рабочие места для школьников будут организованы при участии правительства региона

Правительство Челябинской области выделяет 10,350 млн рублей на создание рабочих мест для подростков. Подзаработать в ближайшие месяцы смогут 11 тысяч 300 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«338 ребят уже устроились на работу. Задача муниципалитетов на ближайшие месяцы — создать для подростков рабочие места, в том числе для детей в трудной жизненной ситуации», — пишет Ирина Гехт.