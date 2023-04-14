«В этом году нашему региону выделено 17,5 тысячи бюджетных мест, что на 500 больше, чем в прошлом. Такого прецедента мы не помним за последние семь-восемь лет. Это связано с сумасшедшим спросом работодателей на рабочие кадры. Кроме того, растет количество выпускников из девятого класса. Например, в этом году девятиклассников будет на три тысячи больше», — говорит начальник управления профессионального образования Минобра Челябинской области Ольга Статирова.
По словам чиновницы, в этом году 65% учеников девятых классов предпочитают уходить из школы в техникум или колледж. В стране растет престиж среднего профессионального образования.
Приемная кампания в ссузы начнется 20 июня и завершится 15 августа. Если останутся незанятые бюджетные места, набор продлят на какое-то время.