Техникумы и колледжи Челябинской области откроют 17,5 тысячи бесплатных мест

65% учеников девятых классов не планируют идти в вуз

В 2023 году техникумы и колледжи Челябинской области планируют открыть беспрецедентное количество бюджетных мест. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«В этом году нашему региону выделено 17,5 тысячи бюджетных мест, что на 500 больше, чем в прошлом. Такого прецедента мы не помним за последние семь-восемь лет. Это связано с сумасшедшим спросом работодателей на рабочие кадры. Кроме того, растет количество выпускников из девятого класса. Например, в этом году девятиклассников будет на три тысячи больше»,

— говорит начальник управления профессионального образования Минобра Челябинской области Ольга Статирова.

По словам чиновницы, в этом году 65% учеников девятых классов предпочитают уходить из школы в техникум или колледж. В стране растет престиж среднего профессионального образования.

Приемная кампания в ссузы начнется 20 июня и завершится 15 августа. Если останутся незанятые бюджетные места, набор продлят на какое-то время.