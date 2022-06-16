10 тысяч верующих приложились к ковчегу с мощами Сергия Радонежского в Челябинске

Святыню доставили на Южный Урал всего на два дня

К ковчегу с мощами преподобного Сергия Радонежского в первый день пребывания святыни в Челябинске приложились более 10 тысяч человек. Сегодня, 16 июня, верующие смогут это сделать в Свято-Сергиевском храме, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.



«Принесение ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского стало памятным и важным событием для православных челябинцев. Весь день в Свято-Симеоновский кафедральный собор шли люди. Практически сразу выросла очередь. Челябинцы приходили целыми семьями. Многие приводили с собой детей», — рассказали в челябинской епархии.

В Челябинск святыню доставили 15 июня. Сегодня до 20:00 она будет пребывать в храме Сергия Радонежского.

Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.

Согласно запланированному маршруту, с 12 июня по 6 октября ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.