К ковчегу с мощами преподобного Сергия Радонежского в первый день пребывания святыни в Челябинске приложились более 10 тысяч человек. Сегодня, 16 июня, верующие смогут это сделать в Свято-Сергиевском храме, сообщили в пресс-службе челябинской епархии.
«Принесение ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского стало памятным и важным событием для православных челябинцев. Весь день в Свято-Симеоновский кафедральный собор шли люди. Практически сразу выросла очередь. Челябинцы приходили целыми семьями. Многие приводили с собой детей», — рассказали в челябинской епархии.
В Челябинск святыню доставили 15 июня. Сегодня до 20:00 она будет пребывать в храме Сергия Радонежского.
Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия.
Согласно запланированному маршруту, с 12 июня по 6 октября ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.