Ковчег с мощами Сергия Радонежского доставили в Челябинск

Святыня будет находиться в столице Южного Урала два дня

В Челябинск доставили ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Сегодня, 15 июня, святыня будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, 16 июня — в Свято-Сергиевском храме.



Торжественная встреча ковчега состоялась с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Затем владыка возглавил в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Божественную литургию. Верующим раздали небольшие иконы в память о значимом событии.

«По благословению Святейшего патриарха Кирилла честные мощи преподобного Сергия Радонежского совершают объезд нашего Отечества. Ковчег с ними побывает во многих городах, чтобы напомнить людям о значении духовного в этой жизни. Завещанием Сергия Радонежского были слова: „Любовью и единением спасемся“. В наше время они наиболее актуальны и напоминают о том, как мы должны жить», — отметил владыка Алексий.

Принесение святыни приурочено к юбилейной дате — в 2022 году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия. Во время пребывания святыни Свято-Симеоновский кафедральный собор и храм Сергия Радонежского будут открыты для верующих с 8:30 до 20:00.

Согласно запланированному маршруту, с 12 июня по 6 октября ковчег будет принесен по меньшей мере в 50 епархий, в каждой из которых пробудет два дня. Общая протяженность маршрута составит около 30 тысяч километров.