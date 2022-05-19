Медики сел и малых городов Челябинской области получат по 500 тысяч рублей

Депутаты Заксобрания поддержали законодательную инициативу Алексея Текслера





В Челябинской области медики сел, рабочих поселков и малых городов получат 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Законодательную инициативу губернатора Алексея Текслера о соответствующей единовременной выплате сегодня, 19 мая, поддержали депутаты комитета по социальной политике регионального Заксобрания.



Молодой специалист со средним медицинским образованием может занять должность фельдшера, акушерки или медицинской сестры в фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте сел, рабочих поселков или городов с населением до 50 тысяч человек и заключить договор о предоставлении единовременной выплаты.

«Право на полмиллиона рублей смогут получить и медицинские работники, приехавшие по программе „Земский фельдшер“ работать в населенные пункты, откуда они родом. Ранее эта программа распространялась только на медиков, переехавших в иные населенные пункты», — уточнил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

Закон направлен прежде всего на устранение дефицита медицинских кадров на селе в 2022—2024 годах и привлечение молодых специалистов.