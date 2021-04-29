Ветераны смогут бесплатно доехать до пунктов вакцинации на такси

Услуга доступна в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Озерске и Кыштыме

Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно воспользоваться услугами такси. Между правительством Челябинской области и дирекцией ООО «Яндекс» действует соглашение о совместной работе в сфере развития социальных проектов.

«Благодаря этой возможности ветераны могут не подвергать свое здоровье опасности, не передвигаться на общественном транспорте, а воспользоваться услугами бесплатного такси, например, чтобы добраться до аптеки или пункта вакцинации от COVID-19», — говорит первый замминистра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова.

Посмотреть, где можно сделать прививку, и построить маршрут до пункта вакцинации можно на «Яндекс.Картах». Воспользоваться услугой можно и в праздничные дни, приуроченные ко Дню Победы.

Воспользоваться бесплатным такси могут:

— инвалиды Великой Отечественной войны 1941—1945 годов;

— участники Великой Отечественной войны;

— лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Города Челябинской области, в которых ветераны смогут сделать заявку на бесплатное такси: Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Озерск, Кыштым. Воспользоваться услугой можно по номеру +7 (800) 770-70-74. В 2020 году на территории Челябинской области ветераны совершили 86 бесплатных поездок с помощью этого приложения.

«В Челябинской области проживают более 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Удобно и быстро проверить право на бесплатный проезд можно на региональном портале «Госуслуги». Потребуется только фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер СНИЛС», — комментирует заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Сервис по проверке права на бесплатный проезд разработан Минцифрой Челябинской области совместно с Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий, Министерством социальных отношений и компанией «Яндекс» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Узнать о праве на льготу можно также по номерам диспетчерской службы. По этим же номерам можно вызвать такси — на ближайшее время или по предварительному заказу. Сделать это просто: нужно позвонить в диспетчерскую службу, назвать свои фамилию, имя, отчество и льготную категорию, оставить заявку на такси. Диспетчер примет звонок, проверит право на бесплатный проезд и сформирует заявку на вызов такси.

Поставить прививку от коронавируса теперь могут даже самые занятые жители Челябинска: с пятницы, 30 апреля, в поликлинике № 1 начнет работать кабинет вакцинации, который будет принимает горожан семь дней в неделю, причем в будние дни — до самого вечера.

