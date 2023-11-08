В челябинском вузе научились печатать искусственные сосуды для человека

Для производства органов здесь используют биопринтер

3D-биопринтер, созданный аспирантом биологического факультета ЧелГУ Антоном Тростиным, напечатал первые образцы искусственных сосудов человека, сообщает пресс-служба вуза.

«Биопечать сосуда сложнее большинства других органов. Сосуд имеет малые размеры, тонкую стенку и полое строение, из-за чего зачастую во время печати стенки „схлапываются“, не позволяя в полной мере формировать полую структуру для ровного течения жидкости в сосуде», — говорит Антон Тростин.

Тем не менее ученый добился необходимого результата, и ему удалось напечатать каркас кровеносного сосуда, который в дальнейшем будет заселяться клетками в особом биореакторе.

«По итогу мы планируем получить реальный кровеносный сосуд, который, как и остальные органы, созданные путем биопечати, обладает полной биосовместимостью за счет специально подобранной формы и использования клеток самого человека», — замечает Тростин.

Биопринтер ЧелГУ создает трехмерные модели из клеток и внеклеточного матрикса человека и животных. До этого Антон Тростин успешно напечатал на нем каркасы ушных раковин человека.

Между тем в ЧелГУ открыли первую лабораторию межвузовского кампуса. Здесь будут придумывать и выпускать компоненты для систем умного дома.

