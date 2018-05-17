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Первый секс скажет все о долгосрочности отношений

Мнение ученых основано на масштабном социологическом исследовании.
сегодня в 17:51
  |  Наука

Продолжительность отношений пары зависит от качества первого секса. Так считают психологи из университета Калифорнии, опросившие 800 человек на разных этапах отношений. По их данным, все отношения начинаются одинаково. Однако самый приятный их этап приходится как раз на время до интимной близости. Как только партнеры оказываются в кровати, они считают отношения серьезными.

По всей видимости, удовольствие, полученное с новым партнером в постели, способно сыграть определяющую роль для дальнейших отношений, предполагают исследователи. Таким образом, у отношений, имевших захватывающее начало и приятную для обоих партнеров первую ночь, больше шансов вырасти во что-то серьезное. — сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее ученые обосновали важность секса на первом свидании. Аргумент у них был простым: только интимная близость позволяет выявить сексуальную совместимость, и на долгосрочных отношениях это скажется только позитивно.

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