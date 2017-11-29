/ Люди перестали отвлекаться от смартфонов во время секса

Неутешительную статистику представили американские исследователи.

Растущую зависимость людей от смарфтонов проследили специалисты компании iPass. Они опросили более 1700 человек в США и Европе, чтобы понять: устройства всегда под рукой даже в неочевидных ситуациях. Например, некоторые из опрошенных признались, что не отрываются от пролистывания соцсетей во время секса.

Почти 84% опрошенных отметили, что пользуются смартфоном в постели, а ещё 7% пользователей любят полистать социальные сети во время секса. По словам исследователей, почти 70% респондентов заявили, что испытывают стресс, если не могут подключиться к домашнему Wi-Fi или беспроводной сети на работе. — сообщает Life.ru.

Люди не видят проблемы с использованием смартфонов даже на траурных мероприятиях.