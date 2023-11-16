Миасские студенты спроектировали грузовой лунный модуль

В декабре они презентуют его на ВДНХ

Грузовой лунный модуль проектировали студенты миасского ЮУрГУ. Предполагается, что части модуля можно выводить на орбиту многоразовой ракеты-носителя «Корона», сборка и заправка будут происходить на низкой околоземной орбите. Это позволит каждый месяц доставлять на Луну провиант, топливо, луноходы и экипаж. Новая разработка удешевляет «перевозки» по сравнению с использованием одноразовой ракеты-носителя, сообщает пресс-служба университета.

Разработка прошла в финал конкурса «Орбита молодежи» от Роскосмоса.

«Идею подсказал ведущий инженер ГРЦ имени академика В. П. Макеева Григорий Борисович Позин. Год назад за расчеты и компоновочную схему взялись Алексей Коновалов и Дмитрий Сибаев (теперь уже выпускники), а немногим позже к проекту подключились студенты Евгений Силантьев и Алексей Добишев: они занялись 3D-моделированием и графическим воплощением проекта», — рассказали в университете.

В основу модуля легли готовые серийные части, которые ранее использовались как одноразовые. Так, космический корабль «Орел» сейчас проходит испытания в РКК «Энергия» имени С. П. Королева. Он может доставить на Луну полтонны груза и 6 космонавтов. Для торможения модуля использовали разгонный блок «Фрегат». Разгонный блок модуля — его низ — студенты разработали сами.

Предполагается, что части модуля будут отправлять на орбиту многоразовой ракеты «Корона». Там же будет происходить сборка и заправка.

«Стартовать с орбиты, по подсчетам, получится в каждое лунное окно (28 дней), то есть каждый месяц к Луне можно отправлять провиант, топливо и блоки для строительства лунной базы или станции, луноходы, экипаж и прочее», — пояснили в университете.

Возвращаемую ракету-носитель «Корона» разрабатывает ГРЦ имени В. П. Макеева. Впервые в таком варианте многократно можно использовать корпус и все внутренние системы. Это удешевляет сборку и заправку на орбите и саму отправку.

В декабре студенты представят свою работу в Москве на форуме активной молодежи Роскосмоса «Команда будущего» (ВДНХ).

Напомним, накануне на открытии Дней науки в Челябинской области губернатор Алексей Текслер назвал разработку ракеты-носителя «Корона» исследованием мирового уровня.