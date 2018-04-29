/ Состояние депрессии заложено в генах

Новое открытие ученых поможет в лечении болезни.

Еще на шаг в изучении состояния депрессии продвинулись ученые. Они определили, что риск развития подобной болезни заложен в генах. Уже определены 44 генетические вариации, и каждый человек является носителем хотя бы одной из них.



По утверждению генетиков, новое исследование поможет ответить на вопрос, почему состояние некоторых пациентов, принимающих антидепрессанты, не улучшается, а также подскажет новые методы терапии. — передает ТАСС.

Сегодня депрессия поражает до 14% жителей Земли, и только половина из них положительно реагирует на лечение. Чтобы улучшить этот показатель, ученые хотят установить связь между генетикой и внешними факторами развития депрессивных расстройств.