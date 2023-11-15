Челябинская область вошла в тройку лидеров по числу полученных на научные открытия грантов

Более 200 ученых региона поддержал Российский научный фонд

Челябинская область в 2023 году вошла в тройку регионов по количеству полученных на научные исследования грантов. Российский научный фонд оказывает финансовую поддержку разработок ученых, от Южного Урала гранты получили уже 200 человек. По словам заместителя генерального директора Российского научного фонда Андрея Блинова, Южный Урал стал примером успешного взаимодействия власти, бизнеса и науки.

Андрей Блинов прибыл в Челябинск на Дни науки. На торжественном открытии крупнейшего форума он подчеркнул, что практика взаимодействия власти, делового и научного сообщества на Южном Урале является примером для других регионов. Российский научный фонд поддерживает исследования фундаментальной науки, подготовку научных кадров. Проекты, поддержанные фондом, реализуются в 80 регионах страны. С 2021 года появилась новая программа по развитию региональных конкурсов — местные власти «заказывают» у научного сообщества решения для потребностей региона. А ученые должны с помощью грантов решить поставленные задачи. Отбор проводится в областях искусственного интеллекта, инженерных наук, экологии, агроинженерии, медицины и других.

«Наше взаимодействие с Челябинской областью, с властями региона — это очень успешный пример, потому что, с одной стороны, власти ставят задачу, выделяют финансирование под это, с другой стороны — находятся научные коллективы, исследователи, которые готовы на нужды региона работать. У нас возросло количество грантов в Челябинской области. Есть у нас отдельные проекты, направленные и на взаимодействие с бизнесом, в том числе такие гранты имеются в Челябинской области», — пояснил Андрей Блинов.

По словам губернатора Алексея Текслера, на Южном Урале более 200 ученых вовлечены в проекты Российского научного фонда. На реализацию каждого регионального конкурса РНФ направляется около 300 млн рублей.

«Благодарю коллег, мы активно взаимодействуем с Российским научным фондом, вместе организовали проведение Дней науки Челябинской области, входим в число лидеров-регионов по софинансированию научных проектов, но самое главное — это то, что мы вовлекаем ученых, в первую очередь молодых. Больше 200 наших ученых уже вовлечены в проекты, совместные с РНФ, порядка 74 проектов», — поблагодарил Алексей Текслер Российский научный фонд.

Он отметил, что на Южном Урале инвестирует в науку и крупный бизнес. Заказчиками наряду с региональными предприятиями выступают компании других субъектов и госкорпорации.