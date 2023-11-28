Более 85 тыс. южноуральских школьников занимаются в кружках и секциях по спецсертификату

Власти Челябинской области назвали территории-лидеры по внедрению новой практики получения допобразования

Почти 300 организаций дополнительного образования детей в Челябинской области начали принимать учащихся в кружки и секции по социальному сертификату. Новую практику начали внедрять в регионе с этого учебного года, и ею воспользовались родители более чем 85 тыс. школьников, сообщила в своем тг-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Уже 85 тысяч 381 ребенок обучается в кружках и секциях, оплачивая образовательные услуги сертификатом. Напомню, что получить этот документ можно через портал госуслуг. Использовать его можно для записи ребенка на программы, прошедшие независимую оценку качества и размещенные в Региональном навигаторе со статусом „доступна по сертификату“. Таких организаций допобразования у нас уже 291, они предлагают 2505 программ по шести направлениям: художественное (905 программ), физкультурно-спортивное (561), социально-гуманитарное (410), техническое (338), естественнонаучное (164), туристско-краеведческое (127)», — рассказала Ирина Гехт.

Она добавила, что больше всего сертификатов выдано в Челябинске — 44 тыс. 326 документов.

«Хорошо идут Магнитогорск (9396), Копейск (2163), Миасс (3204), Озерск (1835). Более тысячи сертификатов выдали Златоуст, Верхний Уфалей, Троицк, Чебаркуль, Южноуральск, Еманжелинск, Коркинский и Красноармейский районы», — написала вице-губернатор.

По итогам анализа активности муниципалитетов она рекомендовала усилить работу руководителям ответственных ведомств других территорий, особенно тех, где создаются «IT-кубы», «Точки роста», «Кванториумы» и другие образовательные центры.

«Дополнительное образование — это важные инвестиции в будущее детей, и сейчас именно от взрослых зависит, насколько эффективно эти инвестиции будут использованы», — напомнила Ирина Гехт.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, какие возможности дает детям социальный сертификат.