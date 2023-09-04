Копить, дарить, обналичивать: чего нельзя делать с социальным сертификатом в Челябинской области

Документ дает право на бесплатное посещение кружков и секций

С 1 сентября в Челябинской области ввели социальные сертификаты. Ими по аналогии с Пушкинской картой можно платить за занятия в секциях и кружках. Какова стоимость сертификата, можно ли им оплачивать образование сестер и братьев и почему деньги нужно освоить до конца 2023 года, ИА «Первое областное» рассказал директор Регионального модельного центра ГБУДО «ОЦДОД» Александр Бычков. Именно эта организация и курирует тему социальных сертификатов.

Получить социальный сертификат сегодня может любой ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. Сертификат представляет собой виртуальный реестровый номер. К этому номеру каждый год будут привязывать определенную сумму в рублях или количество часов, которые можно отходить в кружок или секцию. При этом стоимость сертификата зависит от муниципалитета — она разная в разных городах и районах Челябинской области.

Например, в Магнитогорске каждый ребенок получит от государства 2600 рублей, в Кусинском районе — 1930 рублей. В Челябинске на каждый сертификат уже положили по 8080 рублей, примерно столько же получат дети в Карабаше и Миассе. А вот в Копейске, Снежинске и Озерске на сертификате будет около 12 тысяч рублей.

«Стоимость сертификата зависит от нормативных затрат на программы, по которым будут обучаться дети. Этот показатель рассчитывают, исходя из износа зданий, квалификации педагогов, количества детей и других показателей. А в каждом городе и районе они разные», — объясняет Александр Бычков.

Сумму, лежащую на сертификате, или объем часов можно увидеть в личном кабинете «Навигатора дополнительного образования Челябинской области» — это реестр всех кружков и секций нашего региона. Но эта опция доступна только для тех родителей, кто уже выбрал какой-то кружок в «Навигаторе» и привязал к нему сертификат. Просто получить номер пока не получится — проект работает в пилотном режиме, программа в стадии разработки.

Не получится также привязать сертификат к двум и более секциям. Хотя в будущем, обещают родителям, ребенок сможет оплачивать сертификатом несколько кружков и секций, если для этого будет достаточно денег.

А пока в течение года ребенок может менять кружок или секцию, где нужен сертификат.

«Ребенка никто не ограничивает в возможности смены кружка и учреждения столько раз, сколько он захочет. Необходимо только написать заявление об отчислении. При этом с сертификата будут списаны средства за уже посещенные занятия. Остальные средства родители смогут направить на посещение другой программы», — замечает Александр Бычков.

И еще один нюанс, на который родителям стоит обратить внимание. Если к концу календарного года на сертификате останутся средства, перенести их на следующий год нельзя — они вернутся в бюджет, виртуальный сертификат обнулится. Впрочем, в следующем году на сертификат поступит новая сумма.

«Например, в Челябинске на сертификатах сейчас находится сумма 8080 рублей. Если деньги не использовать до конца декабря, они сгорят. А в январе ребенок получит новую сумму — сразу на весь 2024 год. Этими деньгами можно будет оплачивать обучение с января по декабрь 2024 года», — говорит Александр Бычков.

Если ребенок нигде не занимается и посещать кружки не планирует, передать средства сертификата другому ребенку, пусть даже брату или сестре, не получится — это запрещено. Также сертификат нельзя обналичить и получить средства живыми деньгами.

«Часы или деньги на сертификате нельзя накопить, обналичить, объединить с суммой другого ребенка или передать кому-либо еще», — категоричен Александр Бычков.

Напомним, получить социальный сертификат сегодня можно одним из двух способов.

Первый. Подать заявление на портале «Госуслуги» в разделе «Дети/Образование», перейдя во вкладку «Запись в кружки и секции». При записи на программу с оплатой по сертификату он будет выдан автоматически.

Второй. Выбрать опцию «Получить сертификат» в личном кабинете родителя в системе «Сетевой город. Образование». При зачислении на программу уникальный номер сертификата также автоматически подтягивается из системы.