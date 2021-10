За дверью с красным фонарем

Корреспондент ИА «Первое областное» — о декриминализации индустрии сексуальных услуг и о том, к чему она может привести

В Челябинске на пересечении проспектов Победы и Свердловского на фасаде многоэтажки не так давно красуется баннер с рекламой мужского СПА-салона. Феминистки негодуют: «Это пропаганда насилия», «Торговля женщинами оставляет опасный след в жизни личности», «Неопытные девушки сочтут это за норму общества и пойдут туда работать». Дискуссии о декриминализации проституции могут быть очень жаркими, но адепты легализации, как мне думается, пользуются основным доводом «за» — проституция всегда была и будет, и пусть эта сфера тогда уж станет легитимной и прозрачной.

Но не все так просто. И не потому, что эта древнейшая профессия «хороша» или «плоха», а потому что осознанный (хорошо продуманный, взвешенный) выбор этого пути заработка все же крайне сомнителен.

Впрочем, в телефонном разговоре со мной экс-сотрудница мужского СПА-салона поначалу непреклонно настаивала на том, что там, где работала она, сексом с клиентами девушки не занимались. Правда, чуть позже собеседница раскрепостилась и перестала говорить об эротических услугах так, словно я звоню в детскую кафешку заказать программу на день рождения.

«Клиентов мы заманиваем именно секс-услугами, да. Сам владелец заведения или администратор (я работала администратором) размещали анкеты девушек на специальных сайтах, клиент звонил, а мы его приглашали якобы в квартиру или апартаменты. Главное, чтобы клиент зашел. Когда мужчина приезжал, он попадал в эту чарующую атмосферу с приглушенным светом, приятным ароматом, музыкой. В отдельной комнате мужчина выбирал девушку — у нас были все стройненькие, 22—23 года максимум», — рассказала экс-администратор.

Я подумала: как же короток век вовлеченных в интимную сферу. Пара лет — и ты не у дел. Не так востребована. Не так желанна. С другой стороны, потерпеть совсем немного, вторя хрипотце Тины Тернер I wanna make a million dollars, i wanna live out by the sea («Я хочу заработать миллион долларов, я хочу дожить у моря» — строчка из песни Privаte Dancer. — Прим. ред.), — и можно исполнить свою маленькую или, быть может, заветную мечту.

«Заниматься сексом с клиентами запрещено. В холле у нас установлены камеры наблюдения, в комнатах — прослушка. Девочки предварительно обучаются тайскому массажу, проходят платные курсы. Они называются мастера. Например, программа за 3 тысячи рублей включала в себя мытье мужчины, тайский массаж и доведение его до оргазма руками. Но никакого секса. Такие случаи были — и девочек увольняли. Знаю, что в других салонах приветствуются занятия сексом. У нас — нет», — продолжила собеседница.

Есть и дорогие программы, я не буду расписывать их пикантные особенности и ценник — любопытные смогут узнать сами.

Экс-администратор рассказала о том, что мастера сдают анализы. Секса-то нет, конечно, а вот герпес и хламидиоз через полотенце передаются — так объяснила женщина. Рассказал она и о мужчинах, которые пользуются услугами спа-салонов. Несмотря на то что они разные — веселые, скромные, со специфическим наклонностями или консерваторы, почти все — женатые.

«Любому мужчине жена рано или поздно приедается. Не вижу ничего плохого в том, что клиенты приходили к нам расслабиться и отдохнуть от семейной жизни. Посмотреть на красивых девушек, просто поговорить и выпить вина. У нас 67-летний мужчина часто гостил, даже жил неделю. Он играл в карты, общался с девушками. Ему и массаж был не нужен», — поделилась женщина.

Кстати, жить в комнатах СПА-салона могут и сами мастера. Если девушка приезжая, идти некуда — ей разрешают круглосуточно оставаться в заведении. У некоторых девушек были дети, а вот с мужем не сложилось.

«А детей содержать очень дорого. Почему бы и не поработать в салоне. Подумаешь — на голых мужчин посмотреть и массаж сделать. Где еще можно почти ни за что минимум 100 тысяч зарабатывать?» — считает собеседница.

Действительно.

Так вот, прежде чем ратовать за легализацию проституции, стоит проанализировать, точно ли добровольно женщины приходят в эту профессию. Вряд ли возникнут сомнения, что девушку насильно притащили работать в бухгалтерию, магазин или редакцию газеты. Сторонники декриминализации приводят в пример европейский опыт. Да, например, в Германии и Нидерландах проституция законна. А работает в борделях кто? Мигрантки из Аргентины, Уругвая, Нигерии, Украины. Те, кто покинул родной дом, мечтая вырваться из беспросветной нищеты. И решительный выбор этих женщин уйти в торговлю телом видится не таким уж и добровольным. По сути в ближайшей перспективе у них не было ни прав, ни возможностей заработать на сносную жизнь иным путем. И не потому, что они ничего другого не умеют, а потому что не знают, что может быть по-другому. Парадигма бытия, в которую, пусть зачастую со скрипом и неохотой, но вписывается вероятность продавать себя. Быстрые и легкие деньги. То, что они совсем нелегкие, женщины понимают позже, когда крыша едет от специфических желаний тысяч мужчин, от наркотической зависимости, к которой многие приходят, потому что опьянение помогает забыться.

Легализация проституции ведет в первую очередь к декриминализации сутенерства и, наверное, к росту безнаказанности для тех, кто занимается продажей услуг женщин.

Так что делать? Ужесточить закон и отправлять за решетку всех причастных? Затея так себе, потому что она нарушает фундаментальное право распоряжаться своим телом. Равно как и закрыть заведения фаст-фуда, потому что он вреден для здоровья, или запретить торговлю сигаретами — вообще адское зло как для курильщика, так и для окружающих.

Спрос. Его невозможно подавить. Его можно только удовлетворить. Тогда... разрешить? О, куда это приведет... если отправная точка у нас все-таки, давайте уж честно, — стигматизация проституированных женщин, общественное порицание, скепсис со стороны правоохранительной системы, если секс-работница окажется жертвой насилия (прочно, ох как прочно ютится в головах предубеждение о том, что проститутку нельзя изнасиловать). Повысит ли легализация статус женщин этой профессии в обществе? Отнюдь.

А вот спрос на секс-услуги поднимет легко. Сфера прибыльная, и публичные дома подсветят город приглушенным красным неоновым светом сотен фонарей, а сексуальные предприниматели попадут в условия жесткой конкуренции. Что придется сделать для покорения этого рынка или хотя бы стабильно зарабатывать? Снижать цены или формировать уникальное торговое предложение. И женщины, под давлением обстоятельств и не желая терять деньги, вступят в конкуренцию с коллегами, расширят прейскурант услуг. Вплоть до самых жестких извращений. На фоне тотальной мизогинии, которая кишит, по крайней мере, в комментариях в социальных сетях, подобная модель легализации вселяет тревогу. Мужчины (да, не все такие, да, есть хорошие мужчины) считают тебя проституткой уже потому, что тебя угораздило родиться женщиной. Если не салонной проституткой, так бытовой. Той, которая ищет исключительно выгоду и только и мечтает, как Ваське на шею сесть и ножки свесить.

Об отношении к работницам сферы интимных услуг красноречиво говорит пример недавней жуткой истории. В Челябинске уроженец Таджикистана пришел на сеанс эротического массажа в дешевый салон, организованный в квартире на улице Чайковского, и задушил колготками 34-летнюю сотрудницу. По предварительной версии, после того как женщина отказала клиенту в сексе. Комментарии к этой новости поразили цинизмом — самые безобидные из них «самавиноватили» несчастную: «Так нечего было отказывать», «Еще спасибо должна сказать за предложение секса. Старовата». Возможно, эти же парни, не снискав подлинных любви и ласки от женщин, далеких от проституции, купят их за деньги. И в условиях легализации мужская власть раскроется в самых жестоких проявлениях под личиной законности.

Еще представила картину ужина в порядочной семье, когда мужчина, окончив трапезу, встает и объявляет жене и детям: «Ну-с, семья, благодарю. Дорогая, все было очень вкусно. Теперь я отправляюсь в бордель». Законопослушный гражданин.

С трудом я могу представить в нашем обществе и аболиционистскую модель, когда проституция работой не считается, рассматривается как насилие и невозможность равенства между мужчиной и женщиной. Люди, вовлеченные в торговлю своим телом, декриминализируются и могут рассчитывать на поддержку и защиту государства, а сутенеры и покупатели услуг становятся правонарушителями. Достаточно разумно. Жаль, что невозможно. Товарищеский суд я видела последний раз в фильме «Афоня», а чтобы мужчина порицал поход друга «налево» от жены или вызов проститутки, и вовсе кажется мне доброй сказочкой.

И последнее, что заставляет меня глубоко сомневаться в готовности к легализации, — это мнение самих проституток. Уверена, их подавляющее большинство все-таки желает сохранить инкогнито, лишний раз «не светиться» в налоговой, поликлинике, быть может, в учебном заведении во время получения более «стандартной» профессии. И не подтолкнет ли это женщин «уйти в тень» и продолжать заниматься проституцией на улице или в подпольных притонах без лицензии?

Легализация могла бы иметь смысл в том случае, когда женщина вот прямо со школы спит и видит себя в этой сфере, открыто и без стеснения говорит о своем выборе и не боится осуждения.

Мы не готовы.

Так может, пока готовимся, займемся сексом по любви? Если она еще хоть чего-нибудь стоит.

I want to make a million dollars, I want to live out by the sea...

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.