В Челябинске сотрудницу салона эротического массажа нашли задушенной

По подозрению в убийстве задержан 23‑летний мигрант

В квартире одного из домов по улице Чайковского в Челябинске найдено тело 34-летней Ирины Балакиной. Об этом рассказали знакомые убитой.

Женщина работала в салоне эротического массажа, расположенном в многоквартирном доме. По предварительным данным, 23-летний уроженец Таджикистана пришел в салон и сразу же набросился на Ирину, задушив ее колготками. По словам знакомых женщины, этот мужчина пришел в салон впервые, ранее они его не видели. Установленные в помещении камеры помогли правоохранителям определить личность подозреваемого. Пока неясно, какой мотив сподвиг его на преступление, однако работники салона уверены, что Ирину убили преднамеренно.

В Следственном управлении следственного комитета России по Челябинской области информацию об убийстве (статья 105 УК РФ) обещали прокомментировать позднее.