Вячеслав Курилин: «В условиях санкций бояться кредиторов не нужно»

Известный на Южном Урале защитник должников — о последствиях западных санкций

Спецоперация на Украине и ее последствия так или иначе коснутся всех сфер жизни россиян. Заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области, известный правозащитник Вячеслав Курилин рассказал Первому областному информагентству, как отразятся введенные Западом санкции на жизни имеющих кредиты южноуральцев.



— Прежде всего о самой спецоперации на Украине. Да, это страшно, но это мера вынужденная и необходимая, я считаю, что решение было принято федеральными властями правильное.

Теперь о должниках. На самом деле людям, имеющим сегодня кредиты, волноваться не стоит. Оснований для изменения кредитной ставки или каких-то других условий кредитного договора на сегодня нет. Вот рассчитывающие на рефинансирование и перекредитование могут столкнуться с проблемами: при переходе из банка в банк возникнут сложности. Да и в принципе рефинансирование сегодня потребителю не должно быть интересно: слишком высокими будут ставки по новым кредитам.

Еще один вопрос, волнующий закредитованное население: что будет, если разорится банк, в который я плачу. Кто-то думает, что при этом можно будет перестать платить. Это, конечно, не так. Будет передача портфеля, всегда возникнет новый кредитор, так что нарушать условия возврата кредита неправильно. Но и опасаться того, что новая метла будет мести по-новому, — тоже неправильно. Новый банк не имеет права вносить новые условия в существующий договор. К тому же не стоит забывать, что в Госдуму внесено предложение о кредитных каникулах до 1 сентября. Для многих эта передышка может стать очень существенной.

Словом, долговая нагрузка не изменится, в отличие, конечно, от доходов. Вот что касается вновь оформляемых кредитов — тут ситуация другая. Мы, может быть, будем наблюдать серьезные перегибы со стороны продавцов финансовых продуктов. Но это уже вопрос оперативности работы антимонопольной службы и собственного благоразумия.