Русское промышленное — это новый секс

Как продвигать туризм в Челябинской области и почему это нужно делать прямо сейчас

В других городах инициативные компании-застройщики поднимают планку: они уже не сносят старинные здания, даже если те не включены в список культурного наследия. Они оставляют их на территории и наполняют смыслом. Перемещают, если строения мешают строить новые дома. Или аккуратно вписывают в новую архитектуру, оставляя узнаваемую наружность и функциональность внутри.

Лофт 1890 — бывшие пивные склады в Волгограде

Туризм в России устроен очень просто: 70% — это приморские курорты, 10% — Золотое кольцо, а остальное достается сегменту, который сейчас начинает активно развиваться — локальный внутренний туризм. Конкуренция за человека со средним кошельком очень велика. И знаете что: люди все купят, если вы это хорошо упакуете и буквально сунете человеку в руки. Как это сделала Казань в свое время, как прямо сейчас делает Уфа, предлагая людям Башкирию как новый бренд и тренд. И они уже заметны, пусть не из столицы, но на уровне регионов точно. А что думает и знает страна про сплошь серую и промышленную Челябинскую область?У Челябинска два сильных соседа — Екатеринбург и Пермь, которые начинают дербанить Урал, а не делать из макрорегиона единую историческую общность. Экономика туризма в России во многом юбилейная (особенно с точки зрения федеральных вливаний), есть даже целая маленькая экономика удревнения юбилейных дат. И челябинские соседи в этом году отмечают трехсотлетие.С одной стороны, это неплохо — на их фоне трехсотлетие Челябинска может пройти с еще большим размахом. С другой — за следующие четырнадцать лет все может поменяться.Для появления Челябинска на ментальной карте российского туриста не нужно много денег, даже дороги зачастую прокладывать не нужно. Сейчас развивается концепция обратного туризма, когда довольно богатые туристы-одиночки платят деньги за походы в аутентичные, сохранившиеся места вроде городка Кологрив в Костромской области, который замер в районе 1910-х годов. Есть такой паблик «Эстетика е*еней», и он продвигает эту хтонь. Хтонь стала товаром. Хтонью можно торговать.Невероятное впечатление производят челябинские Берлин, Париж, Варна. Я плакал и очень был тронут, когда увидел табличку «Фершампенуазское сельское поселение». Это не симулятор Европы, который строит Йошкар-Ола (речь идет о центре города и новой набережной Брюгге, застройка которой имитирует улочку старой Европы.), это и есть настоящая Европа. Потому что это все основали люди, которые увидели что-то там и принесли сюда. Не только строения, но и смыслы.Есть хорошие примеры регионов, которые туристическую сферу с нуля подняли буквально за пять лет. Например, с очень низкого старта Тюмень — столица деревень принимает 4—5 миллионов туристов в год. Они засветили Тобольск, придумали легенду о стуле Распутина в его родном селе. А потом начали рекламировать свой огромный и бестолковый музей. Повесили по городу билборды «У нас единственный Кандинский на две тысячи километров вокруг». И не соврали ведь, а люди идут! Потому что не знают про Ирбит или «Уральскую Мадонну» в Нижнем Тагиле.Сейчас работает экономика впечатлений: чем удивить, как создать атмосферу. Ответьте на этот вопрос про Челябинск — вот вам и первый стратегический шаг. А второй — это гражданское общество, низовые движения, инициативные люди с небольшими проектами.Например, повесьте красивую восстановленную советскую вывеску. А через пару дней представители местной управляющей компании подкрасят для этой вывески фасад. Это цепная реакция. Вот только эти инициативные люди, которые, например, реставрируют домики на ул. Труда, не должны видеть, как эти дома сносят или сжигают. Это очень демотивирует.Туристы ездят по России и видят одни и те же лица: Ленина, Петра и Февронию. Города разные, памятники — одинаковые. Выводите на федеральный уровень локальных героев, вытаскивайте на свет локальные истории и хорошо их упаковывайте. Например, в Рязани сейчас активно двигают историю о том, как в 1895 году в городе начал производство своей продукции Макс Фактор (удивительно, но Максимилиан Факторович действительно первую лавочку открыл в Рязани.). Незамысловатый косметический туризм кормит уже десятки человек.Самой сильной стороной Челябинской области является промышленная архитектура. Тот случай, когда труба (или элеватор) является колокольней. В России и мире сейчас огромными шагами идет ревитализация промышленных площадок. И неважно, царское это наследие или результат советской индустриализации. Электростанции, вагонные депо, даже бойни — любые старинные промышленные площадки могут стать основой туризма, центром притяжения жителей и гостей города. Русское промышленное — это новый секс. Это новый вид туризма, исследований, грантов, эмоций. Наши заводы выглядят красиво, даже если бездействуют.Истории могут быть типичными: вокруг старинных промышленных зданий застраивается современный квартал, а само историческое здание превращается в точку притяжения и место встреч для местных жителей. Например, так в Барнауле обновили старинные винные склады.Во Владимире долго не знали, что сделать с водонапорной башней 1913 года. Старинные манчестерские благородные формы, красиво, патиной, стареющий кирпич. И туда заселили выставку, которую специально создали: про Владимир не времен каменного Кремля, а уже XIX—XX века. И туристам понравилось!Или вот Волгоград, который чем-то похож на Челябинск, такой же город в поиске себя, полу-Минск, полу-Детройт. Частный бизнесмен в 2017 году вложил 50 миллионов и превратил складские помещения Жигулевский пивных складов в торговые площади, площадки для экспериментального театра и молодежных тусовок.В Челябинске есть на чем развивать туризм: открывайте заводские проходные, галереи, молодежные центры, локальные имена. Берегите старинные здания, промышленные мозаики, советские вывески. Узнайте сами свой город и полюбите его!