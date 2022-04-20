Автор известного архитектурного блога восхитился челябинской набережной

Павел Гнилорыбов отметил, что она почти как в Казани

Ведущий телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов опубликовал фото челябинской набережной. Блогер похвалил пространство и назвал его образцовым.



«Набережная Миасса (реализация 2021 года) в Челябинске образцовая и восхитительная. Почти Казань!» — подписал снимки Павел Гнилорыбов.

Сейчас на набережной готовят к сезону летние веранды «Гастропарка». Гендиректор «Мегаполиса» Александр Одольский сообщил, что их откроют уже в майские праздники.

Павел Гнилорыбов приехал в Челябинск для участия в бизнес-форуме «Будущее города — 2022». Он успел побывать на территории Центра креативных индустрий Svoboda 2 и познакомиться с манифестом горожан, который сохранился с фестиваля городской среды «Всё просто».

«Это мой город. И я могу сделать его лучше. Посадить цветы на балконе или разбить цветник во дворе. Парковаться так, чтобы никому не мешать. Думать о других. Соблюдать ПДД и чистоту на улицах, в парках, в мыслях. Улыбаться и быть искренним. Есть вкусную и полезную еду, а телевизор и телефон заменить на посещение новых мест», — говорится в манифесте.





Табличку с манифестом Павел опубликовал в блоге «Архитектурные излишества» и предложил подписчикам оценить его.