«Подпортит ли KFC жизнь общепитам на Кировке?» — челябинский ресторатор об американской сети

Франшиза может погубить местные заведения, считает Татьяна Старовойтова

— После новости о том, что ресторан Полковника Сандерса открывается на Кировке, кто-то пошутил: «KFC против „Макдональдс“ — кто кого?» Правда, из-за запуска KFC у «Макдональдса» не станет меньше посетителей. Но другие рестораны на пешеходной улице могут взгрустнуть...



Когда мы с проектом Bird заходили в гастрономическое пространство в «Фокусе», первое, что мы спрашивали, — а будет ли там «Макдональдс», Burger King или KFC. К счастью, собственники «Гастропарка» понимают, что это не самое удачное соседство. На «Белом рынке» их тоже нет — только недавно на Тернопольской открыли KFC, но в отдельном помещении, где находился Black Star Burger. Посмотрим, к чему это приведет.

Когда кто-то из этой троицы заходит в фуд-корты торговых комплексов, львиная часть выручки уходит им. Такая ситуация в «Космосе»: на втором этаже есть Burger King и KFC и у них обедают 80% посетителей. Остальные точки — в том числе интересные местные проекты — на грани вымирания. Хотя трафик хороший.

Или «Макдональдс» на Кировке. Там всегда очереди. Постоянно замечаю картину, когда люди выпивают в «Патрик Пабе» или BlaBlaBar, поесть идут через дорогу в «Макдональдс», а потом обратно возвращаются.

Причин, по которым люди предпочитают мировые агломераты, достаточно много. Это и узнаваемость бренда, и скорость отдачи готового блюда, и ценообразование. Да, там дешевле, это факт. Снизить цену удается в том числе за счет большого объема закупа: франшизники покупают в разы больше мяса, чем другие заведения, и оно обходится им дешевле.

К сожалению — или к счастью, — мне в подобных заведениях невкусно. Недавно в этом еще раз убедилась. Ездила в Нижний Новгород, приехала ночью, и доставка работала только в «Макдональдсе». Очень хотелось есть, поэтому заказали. Я закинула в себя картошку фри, а бургер есть просто не смогла. Мне невкусно. Но знаю, что многие любят. Им классно. Молодежь оставляет там уйму денег. Бургеры я тоже люблю — но в других заведения, в том же Grillzon.

Как бороться с сетями, когда ты небольшое местное заведение? Не стоит копировать чужие рестораны, нужно делать свой, уникальный продукт. Даже если что-то откроют рядом, самое главное — доносить до гостя, в чем твоя уникальность. Можно возле KFC открыть авторскую бургерную, но при этом удержаться на плаву. Примеров таких полно. Например, «Журавлина». Это как раз уникальный продукт, украинская кухня. Люди, которые идут в «Журавлину», идут именно туда, а не сворачивают по дороге в «Макдональдс». Или бар «Винный шкаф». Если решаешь зайти туда, редко кто передумает и променяет бокал вина на одноразовый стаканчик кока-колы из KFC.

Даже история с «Патрик Пабом» — когда люди ходят из него в «Макдональдс» и обратно. У «Патрик» небольшое меню от «ФортеПьяно», но они разрешают приходить с едой из «Мака». Такое соседство не мешает работать уже пять лет и развиваться. «Патрик» берет другими вещами — крафтовым пенным и атмосферой.