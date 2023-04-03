На смерть Владлена Татарского, или Время вылезать из кокона

Журналист ИА «Первое областное» — о реакции общества на взрыв в Санкт-Петербурге

Вечером 2 апреля в результате теракта в петербургском «Патриот-баре на Ваське» погиб военкор Владлен Татарский. Эта трагедия, на взгляд журналиста Первого областного информагентства, в очередной раз показала неоднородность отношения общества к тому, что происходит не только в зоне спецоперации или по всему миру, но и под собственным носом.



«Вежливые люди» обещают отомстить

Об обстоятельствах теракта на питерской Университетской набережной, прервавшего творческий вечер и жизнь военкора, известно вроде бы много, а вроде — чуть-чуть. Самодельное взрывное устройство было спрятано в изображающей самого Владлена статуэтке, которую ему вручила на встрече задержанная уже 3 апреля Дарья Трепова. Травмы разной степени тяжести получили еще 24 человека.

Все прочее — компетенция правоохранительных органов. Им предстоит официально установить заказчика преступления (ну, на случай, если кто-то сомневается, что приказ о подготовке теракта исходил из кабинета с «жовто-блакытным прапором») и всех исполнителей.

Владлен Татарский, по паспорту Максим Фомин, — фигура известная и даже знаменитая среди связанного со специальной военной операцией народа: ветеранов донбасской «Русской весны» (уроженец донецкой Макеевки Фомин сам воевал за малую родину в 2014—2015 годах), действующих военных, волонтеров, военкоров — всех тех, кто уже второй год сражается, собирает и возит «гуманитарку», поднимает общественность, старается рассказывать об СВО и приведших к ней причинам.





Фото: телеграм-канал «Клубный сервис»

И единомышленники Владлена на известие о его гибели отреагировали предсказуемо: парни заявили, что будут мстить. Понятно, какой стране. А основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздним вечером 2 апреля сообщил, что на взятом здании администрации Бахмута (Артемовска) бойцы «оркестра» водрузили российское знамя с надписью «Владлену Татарскому добрая память».

Праздник воинствующих пацифистов

Но десятки других личностей, для кого гибель военкора стала праздником, устроили радостные пляски в своих пабликах, в соцсетях из тех, куда надо заходить через VPN, в комментариях к траурным публикациям «ВКонтакте». И это не только пресловутые агенты украинских центров психологических спецопераций: от души порадовались еще и некоторые российские граждане.

Задержанная Трепова как раз из этой группы. Она не штатный сотрудник чужих спецслужб, как, например, убийца Дарьи Дугиной Наталья Вовк. У этой персоны совсем другой бэкграунд. Подозреваемая позиционирует себя, как «содомитка и феминистка» (подпись в ее аккаунте в одной запрещенной в РФ соцсети). По данным открытых источников, во время несанкционированных антивоенных митингов в феврале 2022 года она и ее супруг были задержаны, муж даже отсидел сколько-то под административным арестом. А заявление Национального антитеррористического комитета вообще гласит, что теракт «был спланирован с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан экстремистской организацией и запрещен в России), активной сторонницей которого является задержанная Трепова».





Фото: тг-канал «Два майора»

Верю. По работе я не раз общался с рядовыми «навальнятами» и представляю, насколько забиты всяким-разным их головы. Зажигательные чужие речи, навязанные идеалы некоей «свободы» и полное непонимание, что такое ответственность. «Не, ну а чо?» — и они выходили на очередной митинг, скандируя придуманные другими речевки.

Совсем не исключаю версию, что Дарью Трепову с ее убеждениями и без опыта серьезного наказания использовали втемную. Вполне возможно, кто-то попросил любительницу свободы передать военкору «сюрприз». Может быть, даже обещал, что будет смешно, позорно для Владлена и безопасно для всех — ну там краска, тухлое яйцо, что-то такое. А дальше — билеты в Узбекистан (и в самом деле купленные заранее), денежка на первое время и ореол героини. Не, ну а чо?!

Только то, что произошло по факту - не детская шалость, а террористический акт, в котором пострадали десятки людей кроме непосредственной цели. А вместо награды, как сообщают военкоры, украинские телеграм-каналы на момент публикации материала активно сливают в сеть откровенные фото Дарьи Треповой, комментируя фразами типа «как легко можно использовать русских либеральных идиотов».

Не вижу, не слышу, не скажу

В мотивах ставшей террористкой Треповой пусть разбирается следствие. Меня в этой ситуации тревожит другое: у многих граждан (сужу по своему довольно широкому кругу общения) взрыв в «Патриот-баре» вызвал единственную реакцию. «Боже, как страшно жить!» — равнодушно-отстраненным тоном, каким можно комментировать не слишком интересный сериал.





Герой снимков может быть не согласен с точкой зрения автора материала

Повторюсь: для многих граждан СВО, теракт на Крымском мосту, гибель Дарьи Дугиной, похоронки, приходящие соседям, теперь вот теракт в Санкт-Петербурге — это события из другой реальности. Эти люди, в других ситуациях адекватные и трезвомыслящие, во всем, что касается спецоперации (слово покороче у нас до сих пор под запретом) поступают как дети. Мол, если я зажмурюсь, то чудище-из-под-кровати меня не найдет.

И это огромная проблема.

Друзья Владлена спасают Отечество, кстати, общее для всех. Для них — для меня, извините, тоже — очевидно, что подлый удар в центре мирного города прощать нельзя. Кому не прощать — эти мужики спрашивать не будут.

«Пятую колонну» из молодежи с промытыми мозгами и непоротыми задами (на секунду, это наши дети) будут использовать против России (на секунду, против нас с вами), пока абстрактные «навальнята» не перевоспитаются, не присядут по статье «Экстремизм» или не утекут через Верхний Ларс.

А вот что делать с закуклившимися соотечественниками — честное слово, не знаю. Ау, сограждане! Вы понимаете, что следующее СВУ может рвануть не в Питере, а в Челябинске: в вашем любимом лофт-баре? В цехе, где трудится ваш отец? На самодеятельном концерте, где выступают ваши дети? Может быть, стоит вылезать из своего кокона и смотреть правде в глаза?

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