СК России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт

Следствие считает, что преступление контролировалось с территории Украины

Дело об убийстве военкора Татарского в одном из кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на более тяжкую статью — о террористическом акте. Об этом сообщил СК России.

В ведомстве уточняют, что располагают данными о планировании и организации преступления с территории Украины. В результате 2 апреля в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погиб военкор Максим Фомин (псевдоним — Владлен Татарский). Ранены более 30 человек.

По подозрению в совершении преступления задержана Дарья Трепова. Девушка придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).