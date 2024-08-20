Магнитогорск — город колец, контрастов и людей с сияющей кожей

Мнение о поездке во вторую столицу Южного Урала

Путешествовать по Челябинской области предпочитают на озера, идеальные для сплавов реки, в горы и бескрайние леса. Потом продолжают старинным Троицком, знаменитыми «Порогами», уникальным Аркаимом. И мало кто ездит в промышленные города — Карабаш, Златоуст, Ашу. Наш корреспондент на днях побывал в Магнитогорске. Стоит ли выбирать этот маршрут как туристический и чем удивляет титан металлургического производства — мнение.

Магнитогорск будто объединяет два противоположных мира — они поделились здесь на левое и правое побережье. Левое — бесконечный комбинат в самом центре города, настолько большой, что почти сопоставим по размерам с Парижем. Вокруг — много маленьких домишек, двух- и трехэтажек, которые строили для работников завода в середине прошлого века. Эта часть города выглядит как Металлургический район Челябинска. Город в городе, построенный для бравых заводчан, прибывших на эту землю в 30-е годы. Недаром и здесь есть свой Соцгород — жилой район, за который чуть не сослали куда подальше немца-архитектора (а тот будто чувствовал — уехал на родину раньше). Все потому, что проектировщик Эрнст Май оставил квартиры в домах без привычных нам кухонь и ванн, — потому что настоящий советский рабочий должен есть в столовых, а мыться в общественных банях, чтобы быть всегда в коллективе. Зачем ему квартира, чтобы оставаться надолго одному? Нет уж, пусть это место будет только для сна.

Вот только советская власть посчитала проект Соцгорода «безобразным», и вскоре застройку города перенесли на правый берег. Однако сейчас этот квартал считается объектом культурного наследия.

Правобережную часть Магнитогорска разрабатывали уже архитекторы из Санкт-Петербурга. Поэтому Ленинский район и получил название нашего, южноуральского, Питера: высокие пятиэтажки пестрят портиками, эркерами, колоннами и арками. В каких-то домах здесь есть даже четырехметровые потолки — район считается престижным. Все «сталинки» выкрашены в серо-горчичный цвет, образуя единый бесконечный архитектурный ансамбль. В такие дома, признаемся, переехать бы хотелось: они напоминают пятиэтажки исторического центра Челябинска — высокие, просторные. И стоящие порой несколько десятков миллионов рублей.

Есть здесь и Немецкий квартал — прямо как в Челябинске. Его строили пленные немцы, румыны, поляки. Правда, тут дома не трехэтажные и мрачные, почти готические, а светлые небольшие двухэтажки, будто соединенные все друг с другом — так близко некоторые стоят.

На правом берегу жилье тоже строилось для металлургов — это костяк населения города. Даже сейчас работник комбината есть практически в каждой семье, ну или в семье друзей — точно. Это люди, которые ежедневно поднимаются на промышленные краны или спускаются почти в жерло вулкана — прямо к расплавленному и искрящемуся металлу в доменных печах. На экскурсию по ММК, к слову, тоже можно попасть. Здесь покажут и современное производство, и технологии, которые почти не изменились. Самым ярким зрелищем будет работа горнового — человека, у которого и кожа, должно быть, блестит, — все поверхности цеха покрыты сияющими крупицами, а мужчины, проработавшие там всю жизнь, могут ходить и говорить знаменитую фразу: «Это кожа убийцы, Белла».

Отдохнуть в Магнитогорске можно в парках и скверах у главных достопримечательностей. А можно отправиться в «Притяжение» — курорт, в котором совсем недавно запустили фонтан «Стальное сердце Родины». Вообще, «Притяжение» — это 400 гектаров тропинок среди многолетних растений, тропинки через яркие сиреневые цветы, мосты над прудом и целое море зеленых кувшинок — хоть вставай с мольбертом и пиши с натуры. А еще здесь можно спуститься на сноуборде с горки даже летом — благодаря всесезонному сноупарку.

Но главное богатство Магнитки — природа. Горы, опоясывающие дома, река Урал, превращенная в самом центре в настоящий пруд, россыпь озер, до которых из Магнитогорска можно добраться в течение часа. Сами магнитогорцы говорят, что их дом находится посреди степи, но у приезжего такого ощущения не возникает: вокруг синие горы (не удивляйтесь, что мы назовем их этим цветом, — небо и озера так преломляются, что создается ощущение, будто на горизонте все этого глубокого цвета), блюдца водоемов (где много запрещающих купаться табличек) и ковер зелени.

А еще, въезжая в Магнитку на своей машине, будьте готовы к фантастическому числу дорожных колец — там они притаились в центре и на окраинах, на левом и правом берегу. Будто выдвигая Магнитогорск в претенденты на столицу круговых перекрестков.



Самое известное в городе дорожное кольцо называют «сковородка». Это Октябрьская площадь. Если смотреть сверху, то она действительно напоминает сковородку с ручками. Этот архитектурный ансамбль, кстати, недавно включили в список объектов культурного наследия Челябинской области.

