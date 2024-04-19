В Магнитогорске целый квартал станет памятником федерального значения

В него войдут 36 зданий

Квартал № 1 Соцгорода в Магнитогорске будет включен в реестр объектов культурного наследия. Проект приказа Минкультуры России появился на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Памятником истории и культуры станет участок в границах улицы Маяковского — проспекта Пушкина — улицы Чайковского — улицы Планерной — улицы Пионерской. В его состав войдут здание Фабрично-заводской семилетки, первый капитальный дом Магнитогорска, памятник Кирову, дом, в котором в середине XX века размещалась редакция «Магнитогорского рабочего», и более 20 жилых домов.

Построен квартал был в 30—60-х годах прошлого века. Соцгород стал одним из первых кварталов левобережья — со стороны расположения завода.

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