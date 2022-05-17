Лучший памятник метеориту в Челябинске — планетарий

Почему нашему городу нужен искусственный звездный купол

Незадолго до майских праздников мы с коллегами выбрались в Волгоград — посетить места воинской славы . После поездки на военное кладбище, где лежат красноармейцы и немецкие воины, экскурсовод предложила заглянуть в планетарий. Его открыли в 1954 году — спустя девять лет после Великой Победы и за несколько лет до первого полета Гагарина в космос.

История планетария тоже отголосок Великой Отечественной войны. И само здание, и его «начинка» — это подарок народу СССР от немецких рабочих. Немцы сами решили, что планетарий нужно построить именно в Сталинграде, стертом фашистами с лица земли. Здание возвели на улице Мира, а его купол украсила скульптура женщины, в руках которой лежит земной шар. С шара слетает голубь. Словом, все символично.





В 60-е годы планетарий стал центром пропаганды естественно-научных знаний. А мечта о космосе помогала пережившим войну сталинградцам смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. В наши дни планетарий — одна из самых известных достопримечательностей Волгограда, где пересекаются мирные и военные туристические маршруты.

В просторном зале на 450 мест гаснет свет. Не резко, а постепенно, как будто солнце на самом деле садится за городские высотки. Над нашими головами загораются звезды. Лектор показывает нам созвездия. И ты диву даешься, как мозг человека сумел упорядочить этот звездный ковер. А потом мы несемся через нашу галактику и путешествуем по планетам, пока под куполом не начинается настоящий рассвет…

Космический сеанс вызывает яркие чувства: интерес, восторг, зависть — вот бы и нам такой звездный дом. Именно планетарий может стать лучшим памятником Челябинскому болиду.





Девять лет назад над Челябинском пролетел крупный метеорит и упал в озеро Чебаркуль. С тех пор мы тщетно пытаемся увековечить хоть в чем-нибудь его память. Однако, кажется, в этом не преуспели.

Идей, как водится, было много. Но почти все они так и остались лишь на бумаге. Например, не воплотили в жизнь предложение астрофизика Николая Горькавого, предлагавшего построить здание в форме метеорита. Не задалось и с туристическим маршрутом на озеро Чебаркуль. Памятный знак из камня на берегу местные власти, конечно, поставили. На глади озера даже болтался буек, обозначающий место падения метеорита. Но смотреть на месте ЧП, помимо этого, больше нечего. Да и выдумать что-то еще очень сложно.

Тур со смелым девизом «К нам прилетают даже метеориты» вообще проходит в обход Чебаркуля. Единственным успешным проектом, пожалуй, стали конфеты «Челябинский метеорит» от челябинской кондитерской фабрики. Активно берут на подарок. Да, у нас есть осколок метеорита. Его выставили в Государственном историческом музее Южного Урала и обрамили тематической композицией. По особым случаям здесь крутят ролик о Солнечной системе и появлении метеоритов. Только этого мало.

А почему? Потому что из куска железа много не выжать. Метеорит открыл нам просторы космоса, а мы пытаемся заточить его на Земле. И поэтому кажется очевидным, что лучшим памятником болиду может стать планетарий. Настоящий, большой, ведущий образовательные программы для детей и взрослых. Тем более что научный интерес к звездному небу в Челябинске есть.

Во Дворце пионеров на Алом поле работает клуб любителей астрономии «Апекс». В педагогическом университете есть свой астрокомплекс, где ведут наблюдения за звездным небом. В ЮУрГУ — аэрокосмический факультет. Проблемы космоса изучают в ЧелГУ. В конце концов, на озере Тургояк есть мегалиты острова Веры, где, как считают местные археологи, древние поклонялись солнцу…

В Челябинске когда-то был собственный планетарий. Его открыли в 1956 году на Алом поле, в здании храма Александра Невского. Наш планетарий был первым на территории всего Урала и очень быстро стал точкой притяжения горожан. Здесь читали лекции, проводили тематические вечера, а в настоящие телескопы челябинцы наблюдали за реальными звездами. Многие челябинские педагоги, ученые, которые занимаются космосом в наши дни, влюбились в небо, посетив планетарий на Алом поле.





В 80-е планетарий закрыли на реконструкцию. Но получилось, что навсегда. Здание сначала отдали филармонии, а потом — православным. Неизвестно, куда пропал оптический аппарат фирмы «Цейс», который и проецировал под купол храма космические картины. Вместе с ним город потерял одну из знаковых достопримечательностей. Но те, кто помнят наш планетарий, не теряют надежды, что звездный дом откроется в Челябинске снова.

Например, ученые из ЧелГУ включили вопрос о создании планетария в проект развития университета. Земля у вуза под такой объект есть, но нет денег на постройку здания и покупку техники. По оценкам экспертов, хороший планетарий стоит не меньше 100 млн рублей. А если строить зрительный зал на сто человек, цена объекта подбирается к миллиарду.

И тем не менее строить такой объект нужно, считает преподаватель ЧелГУ кандидат физико-математических наук Сергей Замоздра. Ученый лично принимал участие в поисках метеорита, упавшего в озеро Чебаркуль, и описал несколько научных моделей того, как болид разрушается.

По словам Сергея Замоздры, интерес к метеориту у южноуральцев огромный. По крайней мере, поколение, пережившее его падение, будет рассказывать о нем своим детям. Кроме того, в освоении и изучении космоса ученый видит спасение человечества: чтобы люди меньше занимались внутривидовой борьбой, конфликтами и войнами, у них должна быть достойная общая цель. Например, космос.





Сергей Замоздра считает, что фрагменты Челябинского метеорита будут изучать десятилетиями. И нам нужно воспитывать новых ученых, которые будут двигать вперед человечество. А первым шагом к звездному небу для многих может стать поход в планетарий.

Мечтают о планетарии и во Дворце пионеров на Алом поле. Педагог клуба любителей астрономии «Апекс» Татьяна Ларина полагает, что планетарий можно построить, если включить проект в крупные государственные программы — например, в программу инициативного бюджетирования или в нацпроект «Образование». Правда, для этого нужно иметь готовый проект планетария.

Челябинский планетарий может стать центром притяжения горожан и туристов. Под его куполом расположится зрительный зал с огромным экраном-сферой. Здесь можно проводить лекции и демонстрировать популярные научные ленты, созданные при помощи цифровой графики. А внизу, на первом этаже, вполне реально создать музей челябинской космонавтики. И недостатка в экспонатах не будет.

Южный Урал славится оборонной промышленностью, а она неразрывно связана с космосом. Открытия нашего земляка «отца атомной бомбы» Игоря Курчатова широко используют в космонавтике. В любом космическом аппарате наверняка есть узлы и детали, изготовленные на Южном Урале. У нас есть собственный космонавт — Герой России уроженец Челябинска Максим Сураев. А в Увельском районе — своя эскадрилья, которая занимается поиском капсул с приземлившимися космонавтами. Нам есть о чем рассказать и что показать.

Сегодня крупные промышленники, бизнесмены охотно жертвуют свои деньги на строительство храмов. Почему бы им не построить всем миром и планетарий. Этот имиджевый объект станет памятником болиду и богатой истории всей Челябинской области.