Где же булочки и поддержка? Шесть историй челябинок об отношениях со свекровью

23 января в России отмечают День свекрови — неофициальный праздник, посвященный чествованию матери супруга

Считается, что отношения между свекровью и невесткой часто бывают напряженными. Мы попросили нескольких женщин из Челябинской области вспомнить, из-за чего возникали конфликты со свекровями и как они разрешались. И поделиться опытом выбора подарка для мамы мужа — сложный вопрос, в котором всегда полезен опыт.

Все истории реальные, но без имен и фамилий. Сами понимаете, родня — дело тонкое.

Где же булочки и поддержка?

У меня только один вопрос к современным бабушкам. Почему они не хотят проводить время со своими внуками?! Здесь не важно, мама или это свекровь. Для меня бабушка ассоциируется с булочками, уютом, теплом, поддержкой. И мне жаль, что у моих детей этого нет. Потому что сейчас бабушки больше зациклены на себе, на своих каких-то делах.

Отправила меня на конкурс красоты

Сильных ссор у нас никогда и не было. Мы 17 лет жили вместе в одном большом доме, и она помогала мне с детьми, хотя сама много работала. Наверное, это ее пример был заразительным: строить карьеру и заниматься бытом. Сейчас она уже на отдыхе, и до сих пор у нее нет свободной минутки.

Она дипломат, поэтому не было такого, чтобы она обиделась на мой подарок. Близкие знают, что она не домосед, поэтому мы стараемся ей дарить какие-то поездки, билеты, сертификаты. Ей ничего не стоит приехать за 300 километров в одну сторону в театр, например. В 2010 году она отправила за меня заявку на конкурс красоты для молодых мам. Даже организаторы были в шоке тогда.

Такое лучше не вспоминать

Она кайфовала от того, чтоб задеть меня. Иногда это получалось. Считаю, именно с ней была пройдена настоящая школа жизни. Расскажу про подарки: она всегда заказывала нам подарки конкретные, с фото. Если не такой цвет был или не та модель — передаривала кому-нибудь. А нам всегда дарила подарки, не снимая ценник. Чтоб мы видели, что она потратила 1999 или 560 рублей на нас.

Свекровь обиделась, что я увезла ее сыночку в Челябинск, от нее. Что он теперь со мной живет, а не с ней. Позвонила мне на майских праздниках и устроила скандал. Рассказала ее сыну — он мне не поверил. Как удалось помириться? Развестись и вспоминать как страшный сон эту семью.

Вытащила на свежий воздух

Мы со свекровью никогда не были в ситуации «две хозяйки на одной кухне». На одной улице — это да. Стоял жаркий июль, доделывали с мужем новый погреб. С широкой лестницей, и дверь как в гараже. Мне надо было покрасить металлические опоры, на них потом крепятся полки, перегородки и сусеки. Красивая синяя краска оказалась нитрокраской. Застройщики мы были неопытные. Я не заметила, как надышалась и угорела.

Почему-то привязалась строчка из песни, перед глазами все плывет. Запах убойный, руки плохо слушаются, но зато красить совсем мало осталось. Тут спускается ко мне свекровь, ахнула и тянет меня наверх.

«Нет уж, я докрашу. Да ты занимайся своими делами, я скоро», — сердито упираюсь, не выпуская валик из рук.

Она вытолкала меня из подвала на свежий ветерок, и я повалилась на зеленую траву.

А вот как однажды привезли ей подарок. Город на Волге, на каком-то рынке отдел местных товаров. А мы проездом, только глазеем, решили ничего не покупать. Смотрю — напольное покрытие в рулоне, на мягкой подложке, лицевая часть натуральная, и недорого. По ширине как центр комнаты моей свекрови. Главное — у нас тогда в магазинах ничего подобного не было! Купили в подарок, свернули в мягкую тубу.

В поезде к рулону тянулись все пассажиры: красиво! А дорожка оказалась еще и очень прочной, практичной и не теряла нарядного вида долго-долго. Родителям мужа и всем, кто приезжал в гости, наш подарок очень нравился.

Включилась конкуренция

У меня непереносимость свекрови. Это диагноз. С первого взгляда мы поняли, что вот оно — «черное и белое» — и полутонов не будет. «Сапоги у меня лучше, чем у нее», «Машина моя лучше», «Маникюр у меня есть, а у нее нет», — говорила она сыну, дав мне понять, что я участвую в батле. Я вышла из ее игры, даже не начав. Она пыталась мне дать деньги, мол, «купи хоть крем, как у меня, и сравним». Но ее ставка не зашла. Конкурс красоты завершился, не начавшись. Потом я поняла, что конкурируем мы с ней не только за сапоги и крем, но и за мужчину — ее единственного сына. И это состязание жестче, чем можно себе представить между женой и любовницей. Старорусская забава «Перетяни на себя канат» стала нашими со свекровью буднями. И я отпустила и ее, и мужа. Считаю, что выиграла.

И МАХ пригодился

Свекровь живет далеко, ругаться и обижаться друг на друга нет смысла. Общаемся по видеосвязи через МАХ каждую неделю. Подарки предпочитает нужные в домашнем быту и рада всему, ведь главное — внимание.

* * *

Эти откровения напоминают: не существует универсального рецепта гармонии в таких отношениях. Но уважение, личные границы и готовность искать компромисс, а иногда и вовремя отпустить ситуацию помогают сохранить мир в семье и душевное спокойствие.

