«Она мне не понравилась!» — эта фраза свекрови, сказанная сыну после знакомства с невесткой, для многих становится началом долгого и изматывающего противодействия. Почему конфликт поколений превращается в битву с тяжелыми последствиями? И как современные семьи могут изменить эти сценарии? Об этом «Первому областному» рассказала Жанна Кулькова, психолог, судебный эксперт и помощник уполномоченного по правам человека в Челябинской области.





Когда в войну вступают бабушки

Наша беседа началась с самой болезненной темы — судебных споров о детях. Жанна Геннадьевна, основываясь на своем опыте, обозначила тревожный тренд.

«Участвуя в судебных спорах, мы часто видим, что не только родители борются за преференции, но и близкие родственники — бабушки и дедушки — активно включаются в процесс. Причем действуют порой не в интересах ребенка, а руководствуясь собственными амбициями и обидами», — констатирует эксперт.

Психолог выделила роль свекрови в конфликте с бывшей невесткой.

«Свекровь по отношению к бывшей снохе часто применяет более манипулятивные технологии, резче высказывает негативные суждения, активнее препятствует общению, чем сам бывший супруг. Дети, становясь заложниками этих взрослых конфликтов, получают серьезную психологическую травму с последствиями на всю жизнь», — говорит Жанна Кулькова.

Почва для скандала

Откуда берется такая разрушительная позиция? Психолог объясняет это невыученными уроками собственной жизни женщины.

«Женщина проходит несколько фаз: невеста, жена, мать, свекровь или теща, бабушка. И то, как она взаимодействует с окружающими на каждом этапе, зависит от ее интеллекта, психологической устойчивости и порядочности. Если на этапе замужества девушка испытывала дискомфорт, высокое напряжение или депрессию, это отразится на том, какой свекровью или бабушкой она станет. Поэтому девочек нужно растить не только умными и красивыми, но добрыми, порядочными и заботливыми», — поясняет психолог.

Люди меняются, но не всегда к лучшему

За 30 лет практики психолог наблюдает явную динамику в семейных отношениях. И она неоднозначна.

С одной стороны, дети стали самостоятельнее. С другой — деформировалась иерархия.

«Дети помыкают родителями, те идут у них на поводу. Это искажает представление ребенка о себе и мире. Взрослые не выполняют свою роль — не отстаивают ценности и правила, которые должны воспитывать», — отмечает эксперт.

У мужчины и женщины произошел сдвиг ролей.

«Женщины стали более мужественными, а мужчины — более семейными. Речь не об интимной сфере, а о самореализации в быту и профессии. Женщины борются за лидерство, и часто эти „войны“ заканчиваются крахом семьи. А мужчины, которые любят заниматься домом и детьми, сегодня не осуждаются, а принимаются обществом», — объясняет Жанна Геннадьевна.

Яркое доказательство — суды все чаще оставляют детей с отцами, если видят их больший вклад в воспитание.

Почему так сложно найти свою половинку?

«Это общая тенденция цивилизованных стран. Мы застряли между старым укладом с его коллективизмом и новым цифровым миром с культом индивидуализма и успеха. Кто-то легко находит и меняет пары в интернете. А кто-то не может ни примкнуть к старым правилам знакомства, ни довериться новым. Мы в каждом незнакомце склонны видеть мошенника. А алгоритмы в приложениях еще слишком примитивны, чтобы подобрать идеальную пару», — считает психолог.

Бабушка обязана сидеть с внуками? Нет!

Один из самых острых вопросов от молодых мам: почему современные бабушки не горят желанием нянчиться с внуками?

«Сегодняшние бабушки молодые, энергичные, они хотят и могут реализовываться еще десятилетия. Статус „бабушки с платочком“ уходит в прошлое. Участие близких в воспитании ребенка должно быть по любви и желанию, а не по обязанности. Молодым родителям важно не требовать, а договариваться заранее: „Как вы видите общение с внуком?“. Если бабушка говорит „нет“ — ищите няню. Если „да“ — обсуждайте удобный формат», — поясняет эксперт.

Главный инструмент — разговор

Ключ к решению большинства проблем, по мнению психолога, — умение говорить.

«У людей, в отличие от многих живых существ, есть речь. Нужно снимать напряжение, с долей юмора, но говорить. Проговаривать ожидания, договариваться. Чистота в отношениях, как и в доме, требует усилий», — уверена Жанна Кулькова.

Как правильно познакомить девушку с мамой?

«Самое правильное — собрать информацию заранее. Девушке стоит расспросить молодого человека о родителях, их интересах, увлечениях. Маме — узнать о девушке. Общее хобби (рукоделие, сериалы, кулинария) станет отличной темой для разговора и сблизит», — подсказывает психолог.

А если мама сразу заявит: «Она мне не понравилась!»?

«Что скажет мама, на 85—90% обусловлено ее характером, и лишь на 10—15% — поведением невестки. Если мама ко всему критична, она будет критиковать и выбор сына. Если она адекватна и добра, то любого гостя встретит с улыбкой», — резюмирует эксперт.

Жить вместе с родителями: пытка или бонус?

Психолог отмечает, что сам подход к совместному проживанию молодой семьи и родителей за последние 20—30 лет кардинально изменился. Сегодня это скорее исключение, чем норма.

«Молодые люди, вступающие в брак, в подавляющем большинстве — 95 из 100 — предпочитают жить отдельно. Они находят возможности, выкручиваются. И старшее поколение часто даже стремится им в этом помочь», — объясняет Жанна Кулькова.

Причина проста: все стороны стали больше ценить личный комфорт и психологический климат. Старшее поколение, так же, как и молодое, не хочет лишних стрессов, столкновений и готово пойти на материальные затраты ради раздельного проживания.

Но если обстоятельства вынуждают какое-то время жить под одной крышей, в этом можно найти и важные преимущества.

«Одно дело, когда партнер на словах описывает свои семейные устои и привычки. И совсем другое — увидеть это воочию. Вы получаете информацию „из первых рук“ и можете сделать осознанный вывод: насколько это вас устраивает, готовы ли вы принять эти правила надолго, или это для вас — неприемлемо», — говорит Жанна Геннадьевна.

С другой стороны, такое проживание — это уникальная возможность перенять полезный опыт и традиции.

«Это шанс получить прямые уроки домоводства: как налаживать быт, создавать уют, готовить любимые блюда вашего избранника. Если вы любите друг друга и хотите создать свой очаг, такой непосредственный опыт бесценен. Он помогает понять, как сделать так, чтобы каждый в доме чувствовал себя по-настоящему дома», — резюмирует психолог.

