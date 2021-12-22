Зашивший себе рот солдат должен извиниться

Председатель Совета шефов Игорь Михайлов считает, что ответственность за резонанс, который получила история молодого человека, должен нести он сам

История призывника, зашившего себе рот после ссоры с любимой девушкой, наделала много шума. Инцидент случился на территории воинской части, и на Чебаркульский гарнизон тут же посыпались обвинения в дедовщине. Позже их опровергли челябинский омбудсмен, и комиссия из Комитета солдатских матерей и Совета шефов. Да, нарушения в гарнизоне случались и, наверное, еще будут, и виновные всегда несли наказание. Но здесь ситуация совершенно другая.

Главного персонажа этой истории призвали в армию из Свердловской области в конце ноября. А 15 декабря дежурный офицер обнаружил парня с зашитым ртом. Новобранца тут же доставили в медсанбат, где медики проверили его состояние и извлекли нитки. Солдат признался, что сам зашил себе рот в порыве раскаяния за грубый разговор с девушкой. И пояснил, что умеет обращаться с иглой, так как имеет опыт нанесения татуировок.

Здоровью юноши ничего не угрожало, но в виду странных действий его оставили в палате до полного выяснения всех обстоятельств. А тем временем в соцсетях появилась фотография новобранца, и посыпались комментарии о «постоянных пытках», «дедовщине» и даже «сексуальных извращениях» в этом гарнизоне. Даже мать новобранца сделала заявление, что опасается дедовщины.

Домыслы журналистов и близких призывник развенчал в доверительном разговоре с челябинским омбудсменом. А за день до этого разговора независимая комиссия не нашла у юноши ни сломанного пальца, ни иных видимых следов травм, о которых, якобы, говорила девушка парня. И в госпиталь он попал только после своего проступка (а фактически это было членовредительство).

И теперь возникает резонный вопрос: а не хочет ли призывник извиниться за свои действия?

Прежде всего, перед мамой, которую он заставил волноваться и транслировать ложные обвинения. И перед теми, кого публично обвинили в уголовно наказуемых преступлениях. У боевых командиров Чебаркульского гарнизона тоже есть свои мамы и семьи. А один из офицеров полка, Герой России, погиб, защищая своих солдат во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Какого им выслушивать ложные обвинения?

Кроме того, бездумный глупый поступок привел к тому, что такие важные люди, как омбудсмен, целый день занимались проблемой солдата, хотя у них были свои планы, они могли помочь кому-то еще. Из Москвы прилетела комиссия, государство потратило деньги на покупку билетов... Сколько пустых расходов и пустой траты времени.

И второй вопрос: сможет ли защитить хоть кого-то молодой человек, морально не подготовленный даже к небольшим жизненным трудностям? Новобранец, который не в состоянии адекватно контролировать свои эмоции. Нынешние солдаты живут в отапливаемых общежитиях с кубриковой системой, а одеваются и едят зачастую лучше, чем дома. Значит, проблема не в армии, а в другом. Может быть, в воспитании?

Кто-то же растил этого парня до 19 лет. В итоге он получился таким, каким получился. Могла ли армия за 19 дней сделать из новобранца другого человека? Научить его думать, как поступок скажется на других? Если да, то вряд ли сразу. Очевидно одно: парней нужно воспитывать мужчинами, а не импульсивными, инфантильными и безответственными людьми. Парней нужно поддерживать в сложный период, но опекать их чрезмерно и оправдывать их безумства не нужно.

История с зашитым ртом, где виноватым оказались все, кроме самого парня, напоминает мне ложный вызов «скорой помощи». Юношу пожалели и все. А где реальная помощь?

Не исключаю, что поступок парня связан со сложностями адаптации к армии. Поэтому считаю правильным, что сегодня в России возрождают реальные, давно установленные приказами минпроса учебные сборы для старшеклассников в воинских частях. Они, как пробный экзамен пред ЕГЭ, действительно помогают подготовить ребят к новому опыту.

Эта история произошла, когда подходит к концу очередная призывная кампания, и в Чебаркульский гарнизон только-только приехали новобранцы. Они-то точно не заслужили такого хайпа. Как и боевая дважды Краснознаменная дивизия, в которой служат и работают большинство порядочных и добросовестных защитников Родины, которые обеспечивают нам с вами мирную жизнь, и которыми точно могут гордиться их родные и близкие.