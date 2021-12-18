В Чебаркуле солдат-срочник зашил себе рот после ссоры с девушкой

Рядовому оказывают психологическую помощь

В Чебаркульском гарнизоне 19-летний рядовой срочной службы после ссоры с девушкой зашил себе рот. Юноше уже оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас с ним работают психологи. Информацию об этом ИА «Первое областное» сообщил собственный источник в Чебаркульском гарнизоне.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Получив сотовый телефон, молодой человек позвонил своей девушке. У них произошла ссора, челябинец нагрубил подруге. Спустя некоторое время рядовой решил себя наказать: зашел в туалет, зашил себе рот и надел маску.

После произошедшего дежурный офицер роты заметил молодого человека и начал задавать ему вопросы, однако рядовой молчал. Когда дежурный снял с него маску, он увидел зашитый рот. Солдата сразу же отправили в медицинскую часть, где ему сняли швы и оказали необходимую помощь. Также молодому человеку оказали психологическую помощь.

«Такой поступок свидетельствует о незрелости военнослужащего, который не смог найти адекватный способ, чтобы разрешить конфликт. Либо о проблемах психики. В таких случаях военнослужащих направляют на медицинскую экспертизу к психиатрам, так как человек имеет доступ к оружию, и проблемы с психикой могут привести к непредсказуемым последствиям»,— сообщил источник.

По факту инцидента проводится служебное расследование.