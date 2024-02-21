Жители Челябинской области увидят постановку донецкого театра

На премьеру еще можно попасть

29 февраля артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна выступят в Златоусте. Мелодраму «Легкое знакомство» покажут в рамках фестиваля-лаборатории «Человек театра», сообщили на сайте Драматического театра «Омнибус».

Дончане впервые побывают на сцене южноуральских театров — сначала в Златоусте, а потом и в Челябинске. Привезенный спектакль по пьесе Валентина Красногорова расскажет понятную и близкую каждому историю взаимоотношений мужчины и женщины.

«Наши гости, которых мы с нетерпением ждем, покажут историю вечного противостояния двух миров, бесконечной погони за пониманием и искренностью в схватке, где есть Он и Она»,— отметили в златоустовском театре.

Приезд гостей из Донецка на Южный Урал стал возможен в рамках инициативы Нового Художественного театра Челябинска и Златоустовского государственного драматического театра «Омнибус». К слову, на показ в Златоусте еще осталось несколько билетов, а вот в областном центре свободных мест уже нет.