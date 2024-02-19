В Челябинске состоится международный театральный фестиваль «Человек театра»

В программе есть постановки из Костаная и Донецка

С 27 февраля по 4 марта в Челябинске на базе Нового художественного театра пройдет XI Международный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра». Одним из главных событий станет творческий вечер в поддержку защитников Отечества.

13 театральных коллективов из разных уголков страны, а также специальные гости из Костаная представят на четырех площадках города свои постановки. В афише фестиваля — романтические истории, греческие трагедии, классика советских писателей, ирландские комедии и, конечно же, Шекспир.

Также в рамках фестиваля покажут документальный фильм о воинах Донбасса и пройдет встреча с режиссером-документалистом Олесей Шигиной и поэтом Дмитрием Артисом. Откроет фестиваль творческий вечер «Человек театра в поддержку защитников Отечества», в котором примут участие народный артист РСФСР Александр Михайлов, актеры Нового художественного театра, артисты из Москвы, Донецка и других городов.