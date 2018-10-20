/ Череда кукольных спектаклей для взрослых началась в Челябинске

Стартовал фестиваль «Соломенный жаворонок».

Кукольные театры доказывают, что их спектакли интересны и актуальны для взрослых. В Челябинске стартовал фестиваль «Соломенный жаворонок». Коллективы из пяти городов России показывают свое видение известных произведений. Например, «Превращение» Кафки и «Вино из одуванчиков» Брэдбери. Челябинский театр кукол покажет сразу два спектакля: «Мой муж Даниил Хармс» и «Аналогия».

Мы привыкли, что кукольный театр в большей степени работает с детьми, и в этом смысле наш фестиваль — уникальный, поскольку он единственный в России, где театры кукол показывают лучшие спектакли для взрослых. И второй необычный момент: победителя выбирают театры-участники фестиваля, а завоевать признание коллег может быть даже сложнее, чем одобрение экспертов. — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Также в рамках «Соломенного жаворонка» ведущие театроведы прочитают лекции. Завершится фестиваль 22 октября.