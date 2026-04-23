Заповедник «Аркаим» открывает новый сезон с 1 мая: что нового

Рассказываем о программе площадки на этот сезон

Заповедник «Аркаим» начинает новый туристический сезон в новом формате. На площадке музея планируют провести как уже полюбившиеся фестивали и праздники, так и новые. А к приезду гостей здесь перенесут одну из входных групп, чтобы люди заезжали сразу на парковку. Как не заблудиться на месте и в фестивальной программе, рассказываем.

Официально туристический сезон откроется 1 мая, в этот день в заповедник начнут заезжать туристы. Но фактически мероприятия начали проводить уже в марте, тогда больше ста человек приехали на экопикник. Энтузиазм туристов в заповеднике оценили, поэтому будут думать, как привлекать людей в любое время года, а не только летом. Подумают даже над новогодней программой для тех, кто хочет прочувствовать зиму в степи.

С 1 мая в музее Аркаима откроется выставка под названием «Острая медь. Клинковое оружие и бытовые ножи эпохи бронзы». Также сейчас верстается программа мероприятий с 1 по 3 мая. В эти дни для гостей будут проводить мастер-классы, экскурсии на рассвете, а еще туристам обещают рассказать мифы и легенды о заповеднике. Открытие сезона хотят сделать максимально интересным и завлекающим.

На пресс-конференции, посвященной открытию сезона, директор музея Елена Кондрашина рассказала, что все любимые форматы мероприятий и фестивалей сохранятся, но появятся новые события. И добавят больше интерактивов, где можно что-то создать, примерить на себя роль разных ремесленников. Например, уже 2 мая туристам предложат изготовить кирпичи по старинной технологии. Плюс на территории комплекса хотят разместить макет, который будет знакомить с механизмом ветряной мельницы. Внутрь постройки пускать не будут — как-никак, это достаточно хрупкий объект культурного наследия, который может не пережить антропологическую нагрузку.

Что еще добавится и изменится? В заповеднике вернут экскурсии на закате и рассвете, организуют иммерсивные спектакли-посиделки в жилище каменного века. В планах — разработать серию мероприятий, связанных с изучением звездного неба. А ангар на территории заповедника переоборудуют под небольшой кинотеатр, где можно будет смотреть документалки по истории этого места. В идеале в середине июня ангар станет мультиформатным пространством, где можно будет проводить лектории и кинопоказы. А еще экскурсоводы разрабатывают новый маршрут, связанный с историей открытия Аркаима. Гостям будут рассказывать про историю места и объяснять, почему те или иные арт-объекты установлены здесь.

Из необычного — Центр реабилитации хищных птиц «Холзан» пытается зайти в заповедник и организовать здесь свою орнитологическую станцию. Если все пройдет успешно, то посетители Аркаима смогут наблюдать за хищными птицами в естественной среде.

Что еще есть в программе мероприятий? Сейчас площадка готовится к «Ночи музеев». Основная часть мероприятий будет именно в заповеднике, в челябинском офисе музея проводить лекции и экскурсии не планировали. Но к формату интерактивной прогулки по особняку Юдиной, зарекомендовавшего себя как дом с привидениями, вернутся в октябре.

В июне проведут интерактивное мероприятие «Ветер времени», оно пройдет в музее, в так называемой творческой лаборатории «Миксер».

«Здесь история Аркаима и в целом наш памятник показывается через все органы чувств. Мы фактически миксуем науку с искусством для того, чтобы сложную археологическую дисциплину показать максимально широко для каждой категории гостей. Это будет коллаборация науки, искусства, прикладных дисциплин. В феврале на фестивале „Зимнее солнце Аркаима“ у нас такой формат был, сейчас мы повторим его непосредственно на территории музея-заповедника», — поделилась Елена Кондрашина.

Также в течение всего лета на Аркаиме будут проводить ужины под открытым небом, а 12, 13 и 14 июня проведут степные ужины в коллаборации с рестораном «Камчатка» на территории казачьей усадьбы. Туристам представят кухню, характерную для юга области. Уже запланировано шесть курсов блюд, в их числе будет «Тропа кочевников» и десерт «Пламя Аркаима», представленные на Фестивале аутентичной уральской кухни. Также обещают дегустацию вяленого мяса сурка, брединских сыров, мочений и солений, каши с раковыми шейками.

Как уже писали ранее, в начале июля на Аркаиме проведут новый фестиваль, посвященный национальным видам спорта. Гостей ждут традиционные русские забавы — такие как стенка на стенку, молодецкие забавы, кила. Также проведут соревнования по стрельбе из лука и башкирским силовым видам спорта. Гости фестиваля, не участвующие в боях, смогут попробовать себя в спортивных мастер-классах.

Гастрофестиваль «Крынка» перенесли на сентябрь. Также в сентябре проведут мероприятие «Аркаимские осенины».

Завершится туристический сезон в октябре, но, предположительно, он может растянуться и до ноября. Кстати, следующий год для Аркаима праздничный — 40 лет назад археологи обнаружили в степях Брединского округа уникальное поселение.

Важно, что в этом году немного поменяют логистику заповедника. Одну из двух входных групп перенесут, чтобы гости не бросали машины где попало и случайно не задавили туристов. Речь идет о заезде на территорию комплекса, который расположен за музеем. Новый заезд будет вести сразу на большую парковку. Еще с этого года на территории заповедника полноценно заработает палаточный городок, оборудованный туалетами, водой, душевыми и электричеством. И идет проектирование новой дороги с парковочными карманами на соседний поселок Александровский.