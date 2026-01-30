Аркаим удвоит фестивальную программу в 2026 году

Туристический сезон стартует уже в марте

Музей-заповедник «Аркаим» в Челябинской области в 2026 году существенно расширит событийный календарь. В предстоящем туристическом сезоне, который начнется на два месяца раньше обычного, уже в марте, запланировано девять крупных фестивалей и мероприятий, что примерно вдвое больше, чем в прежние годы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на гендиректора учреждения Елену Кондрашину.

Но и в преддверии сезона, в феврале, в Челябинске пройдет фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Его новинкой в этом году станет творческая лаборатория «МиксЪ», которая погрузит гостей в атмосферу древнего городища.





«Здесь будут представлены самые креативные студии — от дизайнерских до кулинарных. Летом мы планируем перенести эту площадку непосредственно в заповедник», — пояснила Елена Кондрашина.

Официально сезон откроется в день весеннего равноденствия экопикником «Весна на Аркаиме». Традиционные крупные события, такие как «Ночь музеев», этнофест «Аркаим», фестивали «Пламя Аркаима» и «Крынка», также пройдут, но в расширенном формате и с изменениями в датах. К примеру, праздник 12 июня даст старт «диким» ужинам под открытым небом, а к юбилейному, X фестивалю «Пламя Аркаима» в конце июля планируется приурочить мотопробег.

Летнюю афишу дополнят совершенно новые события: Фестиваль национальных видов спорта и праздник «Аркаимские осенины», посвященный быту уральских казаков.

Особое внимание в этом году будет уделено юбилейному фестивалю исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

«Очень хочется, чтобы фестиваль был ярким. Поэтому огня будет много, даже больше, чем в прошлом году. Обязательно будет огненный перформанс. А еще можно будет попробовать десерт „Пламя Аркаима“, который мы разработали совместно с челябинским рестораном», — поделилась планами директор музея-заповедника.

Таким образом, с марта по сентябрь 2026 года на Аркаиме ежемесячно будут проходить масштабные мероприятия, что, по мнению администрации, позволит привлечь рекордное количество туристов и более равномерно распределить поток в течение всего сезона.