Южноуралец стал финалистом престижного конкурса молодых исполнителей «Созвездие»

Корреспондент ОТВ пообщалась с юным музыкантом и его наставником.

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С 15 по 23 июля в образовательном центре «Сириус» состоится финал второго Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Созвездие», в котором выступят 15 молодых исполнителей в возрасте от 14 до 18 лет из семи субъектов Российской Федерации. Среди них и саксофонист из Челябинской области Владимир Пецкус, учащийся 9 класса Южно-Уральского государственного института искусств имени Петра Ильича Чайковского, лауреат региональной премии «Золотая лира» и победитель молодёжных Дельфийских игр России. Корреспондент ОТВ побеседовала с талантливым юношей и узнала, что значит для него участие в престижном конкурсе.

«Когда я попал на этот конкурс, то испытал большую радость и большую ответственность. Для меня „Созвездие“ — это очередной вызов себе и хороший опыт. Кроме того, участвуя в подобных мероприятиях, можно понять свои недостатки и начать работать над ними»,— рассказал Владимир Пецкус.

Юноша признаётся, что давно мечтал сыграть с оркестром, и третий этап конкурса проходит именно в этом формате, чему музыкант несказанно рад. Единственное, что немного огорчило южноуральца — это то, что из-за коронавируса конкурс решили проводить дистанционно, однако юноша всё равно с большим удовольствием примет в нём участие.

Сейчас музыкант шлифует свою программу. И, по словам его педагога Татьяны Зайцевой, сложность в том, что сами участники не могут выбирать программу, которую они хотят сыграть: в подобных мероприятиях она уже задана, причём произведения даются самые серьёзные.

«Владимир как ответственный музыкант, который прошёл через большое количество конкурсов, готовится своими темпами к выступлению, и я уверена, что к началу конкурса он будет чувствовать уверенность»,— сказала педагог.

Мама Владимира Наталья Пецкус тоже музыкант: она является дипломантом Всероссийских и Международных конкурсов, а еще концертмейстером молодого исполнителя. Женщина рассказывает, что ребёнка отдали в музыкальную школу для общего развития, но, несмотря на большое количество интересов, он решил стать музыкантом.

«В пять лет он играл на блокфлейте. Увлекался спортом и математикой, но решил стать музыкантом. Сейчас мечтает поступить в Московский Государственный колледж музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена»,— рассказывает Наталья Пецкус.

Интервью с Владимиром, его педагогом и мамой будет опубликовано на портале «Культура.РФ», на сайте образовательного центра «Сириус», а также выйдет в эфир на телеканале ОТВ. Следите за обновлениями.