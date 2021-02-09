Юрий Выскубенко: «Такие масштабные постановки могут себе позволить крупнейшие театры мира»

13 и 14 февраля на сцене Челябинского театра оперы и балета — премьера балета «Дон Кихот»

«Дон Кихот» — тот самый спектакль, декорации, реквизит и костюмы для которого подарил Челябинску Большой театр в знак признания статуса и высокого мастерства челябинской труппы.

Авторы, среди которых легендарный театральный художник Сергей Бархин, работали над постановкой «Дон Кихота» в Большом в 1999 году. Памяти Сергея Бархина и посвящен спектакль в Челябинске.

Накануне одной из главных премьер года мы побывали на репетиции в Театре оперы и балета и встретились с главным балетмейстером театра Юрием Выскубенко. Хореограф-постановщик спектакля рассказал, как сам когда-то танцевал партию Базиля, почему вместо трех актов будет два, а также выйдут ли на сцену лошадь и ослик.



Идет репетиция партии Уличной танцовщицы. В роли танцовщицы — Дарья Бадыкова

— Я был юным артистом балета в Москве и попал в Большой театр на спектакль «Дон Кихот», — вспоминает Юрий Выскубенко. — Это было... сногсшибательное впечатление. От динамики, яркости, энергетики. Спектакль-праздник, спектакль-феерия. Я был просто в восторге.

— И не представляли, что когда-то сами будете ставить этот балет?

— Конечно, нет. «Дон Кихот» — великий балет, интерес к нему не угасает уже второе столетие. «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» — по пальцам можно перечислить классические балеты, которые уцелели в веках и дошли до нашего времени.

Все крупнейшие театры мира считают честью иметь в репертуаре «Дон Кихота», он неизменно пользуется любовью зрителей. Здесь и воплощенное представление об абсолюте красоты, и имперский масштаб, и пышное оформление. Этот проект — огромная радость для меня.

— Пышность, пафосность, помпезность — этот подход не устарел? Критерии прекрасного не изменились за без малого двести лет?

— В том-то и дело! Все, что вы перечислили, осталось. Мы можем гордиться, и мы счастливы, что русский балет поддерживает традиции, заложенные в XIX веке. Когда я приступал к постановке, изучал две эпохальные премьеры «Дон Кихота»: постановку Мариуса Петипа в 1869 году и Александра Горского в 1900 году, обе — в Большом театре. Мне хотелось переосмыслить классику: что-то, созданное гениями, оставить нетронутым, антикварным, но что-то привнести свое.





— Сколько времени у вас было для работы над постановкой?

— За год я знал, что будет такая уникальная возможность, потому что декорации и костюмы переданы нам безвозмездно Большим театром. Сама мысль, что у нас на сцене будут артисты в костюмах, созданных для главного театра страны, и декорации выдающегося театрального художника Сергея Бархина, вдохновляла и очень волновала. Это первый балетный спектакль (была «Богема», но это опера. — Прим. ред.), который мы ставим благодаря сотрудничеству с Большим театром.

Такие масштабные постановки могут себе позволить только самые крупные театры мира: Большой, Мариинский, Парижская опера, Римская опера... Теперь и мы. В этой постановке — я считал — больше 150 персонажей. Сто семьдесят, вот!

— Это несусветно большое число актеров?

— Конечно, это выше среднего. Мы заняли всех артистов, участвуют даже студенты хореографического колледжа имени Чайковского. Большая часть костюмов реконструирована под размеры наших артистов, некоторые сшиты по образцам, так как костюмы ведущих солистов индивидуальны и остаются в Большом театре.

— Итак, вы изучали академические постановки «Дон Кихота»...

— Да, и Петипа, и Горского. Так вот, Александр Горский в свое время этой премьерой совершил революцию в балетном искусстве. Он был дружен со Станиславским и перенес принципы драматического театра на сцену Большого. Для того времени это было прорывом. Александр Горский хотел передать живую атмосферу, настоящие характеры. У него каждый танцор кардебалета знал, что делает и почему. А в спектакле, мы помним, занято огромное количество артистов.





«Дон Кихот» — одновременно классический балет и игровой. Если, скажем, «Лебединое озеро» решено в классическом ключе, то в балете Минкуса есть и строгая классика, и исторический, и народный характерный танец — а Мариус Петипа, как известно, был мастером в постановке испанских танцев. И все рядом, через незаметные переходы. Стучат кастаньеты, тамбурины, бубны, трещат веера, трепещут юбки и плащи!

Здесь виртуознейшие партии солистов, много ярких танцев для большого количества балерин различных амплуа.

— Для артистов главные партии в «Дон Кихоте» — особая удача?

— Конечно. У нас был жесткий отбор. Я могу сказать, что в нашем спектакле очень хорошие составы на оба премьерных показа: лауреаты международных конкурсов Виктория Дедюлькина и Валерий Целищев, и Лири Вакабаяси, артистка из Японии, и Кубаныч Шамакеев, он из Кыргыстана. Они, кстати, пара и на сцене, и в жизни.

Для любого самого маститого артиста балета «Дон Кихот» — это возможность раскрыть себя творчески, показать исполнительскую высоту. Здесь блистали Нуреев, Барышников, Васильев, Лавровский. Кстати, художественный руководитель балетной труппы нашего театра Юрий Викторович Клевцов был лучшим Базилем своего времени. Для меня большая радость, что он приходит на репетиции, помогает артистам, участвует в творческом процессе.

Репетицию ведет педагог-репетитор, ассистент главного балетмейстера, лауреат международных и российских конкурсов Наталья Выскубенко



— И вы танцевали?

— Да, партию Базиля и все ведущие партии. В том числе в Римской опере с Карлой Фраччи, партнершей Рудольфа Нуреева. Для меня как для исполнителя «Дон Кихот» — один из любимейших спектаклей. Здесь особенная, очень дансантная музыка для раскрытия характеров, сюжетных и эмоциональных линий.

— Что вы поменяли в академической постановке?

— Прежде всего, сократил балет. Этого требует современная эстетика и клиповое сознание. В нашем «Дон Кихоте» вместо трех актов два. Я отказался от тех танцев, которые вызывали вопросы по динамике, придумал новые танцы и новые действия в классическом и неоклассическом стиле, чтобы не нарушать канвы.

Например, Китри и Базиль сбегают от всех и проводят ночь в чистом поле, на свободе. Здесь, наедине, они уже не стесняются ничего, вместе с музыкой идет просто поток любовной энергии, все заканчивается романтическим поцелуем. Они не понимают, сколько времени прошло — уже наступил рассвет. Они обнаруживают, что оказались в центре цыганского табора. Просыпаются цыгане — и начинается новая история.





— Этого не было. Это вы придумали.

— Да, это было нашим общим решением. А мы как-то так решили, и мне понравилось. Или вот, к примеру, танец цыганки. Это был отдельный концертный номер: появлялась цыганка, танцевала и уходила. Я решил вплести его в сюжет. Она танцует, видит Базиля и Китри. Подходит к Базилю и начинает гадать на его ладони. Подбегает Китри: это кто такая? Цыганка просит и ее показать ладонь. И видит, что на руках у них линии сходятся. Она сводит эти ладони — быть вам вместе! Это значит, надо бороться за свою любовь несмотря ни на что. Судьбоносный персонаж. Этого тоже не было.

— Юрий Сергеевич, а вы точно уверены, что зритель всегда понимает художественный замысел балетмейстера?

— Это неважно. Главное — чтобы зритель вышел из театра, переполненный впечатлением. Место для фантазии всегда должно оставаться, как после «Черного квадрат» Малевича.

Больше того, я за то, чтобы зрителям сюжет был понятен и без чтения программки. Так нас учили в Московской академии хореографии при Большом театре, а ректором нашего факультета был Юрий Григорович. Я считаю, что либретто не нужно. Наша задача — чтобы зритель, как в кино, полностью погрузился в переживания. Поэтому так важно выстраивание сцен, динамика, ритм театрального повествования. Нельзя давать зрителям возможность отвлечься. Пусть он вернется в свою реальность только... в антракте (смеется).

Моя задача — чтобы по энергетике наш «Дон Кихот» оставлял то же самое ощущение, как спектакль в Большом театре.

— Главная тема «Дон Кихота» — это любовь?

— В балете, в отличие от романа Сервантеса, — да. Дон Кихот помогает влюбленным быть вместе наперекор желанию отца Китри. Эта романтическая линия как нельзя кстати в дни премьеры — канун Дня влюбленных.

Партию Повелительницы дриад репетирует танцовщица Инга Карпова



Кроме любовной, важна и героическая тема, которую ведут Дон Кихот и Санчо Панса. Именно в этой версии балета я хочу эту линию подчеркнуть и напомнить зрителям о категориях рыцарства, долга, чести и верности. О том, что надо защищать слабых, бороться со злом, отстаивать свою честь, сохранять достоинство. Я считаю важным напомнить об этом именно сейчас.

Честно говоря, я доволен, как сейчас у нас все складывается. У нас даже есть... Правда, это интрига. У нас есть лошадь и ослик, на которых путешествуют Дон Кихот и Санчо.

— Живые, на сцене?

— Пусть это останется секретом для зрителей.