Афиша на неделю: куда пойти в Челябинске 8–11 февраля

Кино с надрывом, роман с Петербургом и фестиваль с юмором — выбираем лучшие городские события ближайших будней

Итальянская дискуссия

08.02, 09.02, 18:00, 18+

К\т «Знамя»

Билеты 200 рублей







В «Знамени» снова начали показывать авторское и арт-хаусное кино, которое звучит на фестивалях, но практически не добирается до мировых коммерческих прокатов. Новый сезон открывает итальянская премьера (официальный старт показов в России — 11 февраля) «Наш отец» режиссера Клаудио Ноче. Вместе с писателем, ведущим циклов «Кино без границ» и «Наше кино» Юрием Фофиным будем смотреть, как однажды летом у беззаботного мальчишки вся жизнь полетела к чертям, зато появился настоящий друг. Для Ноче фильм получился очень личным, когда Клаудио был маленьким, его отцу тоже не очень повезло. Фильм был отмечен на 77 Венецианском фестивале призом «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль. Не мальчика, но отца.

Кстати, еще раз этот фильм будут показывать в к\т им. Пушкина 11.02 в рамках Российско-итальянского фестиваля RIFF.

Гаврилов прочитает повесть. Нет, даже роман!

9.02, 19:00, 16+

«Клоповник»

Свердловский проспект, 60, −2 этаж

Вход 100 рублей





Челябинский (ну почти, парень из Миасса) писатель Степан Гаврилов выпустил книжку, свой дебютный роман «Опыты бесприютного неба», в самые карантинные времена 2020. А презентовать не смог. В уютном подвальчике «Клоповника» он представит свой автофикшн — так книгу охарактеризовали критики. Гаврилов парирует: в центре «Опытов» может быть любой, рожденный на стыке 80—90-х, хмыкающий на фразу «Верните мне мой 2008» герой нашего времени. Персонаж и рассказчик в одном лице перебирается из провинции в Санкт-Петербург и справляется с жизнью как может: ошибается, веселится, работает, дружит, курит что-то невнятное и рассуждает о творчестве. А еще иногда поднимает лицо к небу и вместо грубого «WTF?!» интеллигентно вопрошает: «Ведь все хотят жить всецело нормально, в чем же дело?» Особенный культурный слой, почти питерский, не иначе.

Гаврилов — номинант на премии «Национальный бестселлер», а его «Опыты» были опубликованы в журнале «Знамя» и отдельной книгой в издательстве «ЭКСМО». На вечеринке в «Клоповнике» он не будет рассказывать подробности про вышедший роман, разве что купить предложит (360 рублей). Зато прочтет специальную сжатую версию новой повести «Рожденный проворным», вошедшую в шорт-лист литературной премии молодых писателей «Фикшн35». Будьте готовы, эта история про рейверов, которые вместо вечеринки под открытым небом вынуждены отправиться в странное путешествие через заброшенные деревни, секретные базы сектантов и убежища отшельников.

Бутман и юмор, юмор и джаз

09.02, 19:00, 12+

К\з им. Прокофьева

Билетов нет, но вы можете попытать счастья в кассах Филармонии





Уже завтра на сцене концертного зала им. Прокофьева развернется фестиваль юмора и джаза Игоря Бутмана — главного джазмена страны. Его столичный оркестр вместе с приглашенными музыкантами сыграет лучшие джазовые композиции классиков и несколько импровизаций. В программе VI челябинского фестиваля — выступления уникального пианиста Олега Аккуратова (он уже играл для Челябинска отменные джазовые шутки, а перед Новым годом стал финалистом шоу «Голос»), необычной певицы Фантине (у этой девушки доминиканские и русские корни, а еще теплое местечко в полуфинале девятого сезона шоу «Голос»), вокалистки и тромбонистки из Снежинска Анастасии Ивановой. А самым необычным номером фестиваля будет выступление актеров театра «Лицедеи». Оргкомитет фестиваля держит в тайне то, в каком составе приедет театр клоунады, что именно покажет и кто будет на первых ролях. А мы помним, что в прошлом году, например, на сцене разыгрывали драму «Онегин-блюз» народного артиста Алексея Гуськова, в которой Игорь Бутман сыграл одну из главных ролей.

Романтическая классика

10.02, 18:30, 12+

Зал камерной и органной музыки

Билеты 200—300 рублей





«Абонементный» концерт — это спокойный вечер классической музыки в камерном пространстве «Родины». За пультом челябинского «Германн Ойле» — Лариса Тимшина, которая сыграет лучшие произведения Баха, Мендельсона, Брамса и Франка. Музыкальные обозреватели называют Тимшину мягким и интеллигентным исполнителем органной музыки, а критики из Европы (Лариса гастролировала по городам Литвы, Болгарии, Германии и Австрии) отмечают драматургическую и интонационную выразительность ее игры.

Особенности национальной женитьбы

10.02, 19:00, 12+

Театр драмы

Билеты 1200—3500 рублей





Столичный спектакль про любовь и квартирные интрижки из XIX века с дополненной реальностью и известными сериальными актерами. Эту комедийную драму по «Волкам и овцам» Островского поставил Петр Белышков несколько лет назад. Первый актерский состав был поистине звездным — помещика играл Долинский, а Глафиру — Эвелина Бледанс. В Челябинске циничную историю о том, что ради любви все методы хороши, разыграют Татьяна Лютаева, Вадим Андреев, Кирилл Гребенщиков, Полина Долинская, Елена Катышева.

Сто писем к Сереже

11.02, 13.02, 14.02, 18+

К\т им. Пушкина

Билеты 250 рублей





Сергей Добротворский был кинокритиком в 1990-е. Он ярко жил и рано умер. А его жена, театральный критик и знаковая персона Condé Nast International, издала книжку с письмами мужу. Которые она написала, но отправлять было уже некому. Нервно, горько, с любовью и страстью. А спустя год еще несколько взрывных женщин (два продюсера и режиссер) вознамерились книжку превратить в фильм. Мы не знаем, что сделать в первую очередь — смотреть или читать. Просто оставьте себе потом свободный час, вечер или даже сутки. Чтобы суметь пережить. В главных ролях — Александр Петров и Аня Чиповская.