Юных челябинцев будут учить креативным профессиям

«Лаборатория будущего искусства» заработает этим летом

В Челябинске разработали творческую лабораторию для детей, участников которой будут учить креативным профессиям. Детям расскажут о том, кто такие художники, скульпторы, арт-кураторы. Проект «Лаборатория будущего искусства» (12+) начнет работу 18 августа, сообщили в пресс-службе Исторического музея Южного Урала.

Занятия будут проходить в новом креативном пространстве «Атом», курируют лабораторию Исторический музей и мастерская «Цоколь», которая в этом году открыла арт-резиденцию в водонапорной башне 1911 года.

Первый модуль лаборатории назвали «Городские дрейфы», на нем подростков будут учить исследовать город через художественные приемы и создавать произведения искусства, отталкиваясь от пережитых эмоций. На занятиях поговорят о том, что такое дрейф, проведут прогулку по городу, научат работе с AR- и 3D-технологиями. Итогом занятий станет выставка работ в пространстве «Атом».

«Городским дрейфам» детей будет обучать художница из Екатеринбурга Екатерина Червонных — исследовательница уличных практик, которая обращается в работе к обыденным вещам, ускользающего от внимания горожан.

В будущем для детей подготовят обучение по другим креативным направлениям.