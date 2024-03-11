Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 20 апреля

В этом году мероприятие будет посвящено теме семьи

Всероссийская акция «Библионочь-2024» пройдет 20 апреля. В этом году мероприятие состоится уже в 13-й раз и объединит читателей по всей стране под лозунгом «Читаем всей семьей», рассказали на сайте Минкульта РФ.

Ежегодно в рамках ночи в библиотеках и книжных магазинах проходят масштабные мероприятия: встречи с писателями, лекции, мастер-классы. В прошлом году только в челябинской Публичке прошло более 60 событий, в том числе встреча с писателем Андреем Геласимовым, мастер-классы по сценаристике, теневому театру и старославянскому.

В Министерстве культуры отмечают, что в прошлом году к акции присоединились более 6 тысяч культурных учреждений в 89 регионах страны.