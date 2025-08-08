Впервые на ярмарке «На рудниках» прошли арт-вечорки

Площадка полностью готова к приему гостей



Мастера-ремесленники и волонтеры ярмарки дружным коллективом создали украшения для промышленного ангара и ярмарочной территории.

«Накануне вечером мы с ребятами освежили ангар. Покрасили, разграничили внутреннюю территорию, развесили гирлянды и часть украшений», — сообщила Анастасия Гурьянова, главный художник благотворительного некоммерческого проекта ярмарка «На рудниках».

В работу группы волонтеров активно включились школьники из поселка Слюдорудник, из города Озерска, из Челябинска.

«В наши обязанности входит встреча гостей. Мы рассказываем каждому как устроена ярмарка, где проходят лекции, где можно найти мастеров», — рассказывают Лера и Алина.

На мастер-классе девочки создавали многоцветные эмблемы ярмарки в витражной технике.

На территории ярмарки «выросло» праздничное дерево. На нем уже поспели первые плоды — золотые яблочки, сушки и баранки.





«На мастер-классе я сделала красивую вывеску с названием своего бренда. На ярмарку я приезжаю уже несколько лет подряд», — рассказала Наталья Уланова, мастер из города Самары.

Территория ярмарки полностью готова к приему гостей. Дружеское общение мастеров и волонтеров продолжилось за чашкой вечернего чая с вкуснейшими пирогами. Арт-вечорка — новый формат общения и знакомства творческого сообщества ярмарки «На рудниках».

