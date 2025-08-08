Ярмарка «На рудниках» началась в поселке Слюдорудник вблизи города Кыштыма

Она продлится три дня



Впервые ярмарка началась с общего молебна в стенах часовни, строящейся на территории поселка. Службу провел иерей Константин Семенов, священник кыштымского храма Сошествия Святого Духа на Апостолов.





«Появление часовни на территории Слюдорудника дело богоугодное. Освоение Урала изначально шло силами православных христиан. Рудознатцы и горняки возводили храмы во славу Божию. Хорошо, что современные жители горного Урала продолжают эти традиции», — поделился отец Константин.

Строительство часовни на территории поселка Слюдорудник ведется силами активных жителей и на пожертвования прихожан.





Часовня возводится в честь архангела Михаила.

«Впервые на наше богослужение собралось много людей из разных городов области. Ярмарка стала узнаваемым брендом нашего района. Надеюсь, что в ближайшее время удастся начать завершающие работы по строительству часовни», — комментирует руководитель благотворительного некоммерческого проекта ярмарка «На рудниках» Анна Устинова.

До окончания строительства предстоит проделать ещё много работы. Нынешним летом удалось установить окна и двери. Следующий пункт строительства — установка купола.





Ярмарка «На рудниках» (12+) продлится до 10 августа. В ней примут участие мастера народных промыслов. Они представят свои творения в индустриальном ангаре, где раньше располагался цех фабрики по обработке кварца.

Участники ярмарки могут посетить лекции от искусствоведов и блогеров, мастер-классы по живописи, работе с берестой и мыловарению, экскурсии и театральные представления.

Информационный партнер ярмарки — информационное агентство «Первое областное»