Восьмиметровое фото дня похорон Сталина выставлено в Камерном театре

Накануне мировой премьеры спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в фойе разместили снимок Аркадия Ходова

Исторический кадр был сделан корреспондентом «Челябинского рабочего» на траурном митинге 9 марта 1953 года по случаю кончины Иосифа Виссарионовича Сталина. На главном фото — центральная площадь Челябинска, до отказа заполненная людьми. Чтобы сделать такую огромную панораму, пришлось соединить пять фотографий.

Сегодня вечером, в 18:30, в Камерном театре торжественно откроют вернисаж, на котором представлены две фотографии того дня. Актеры подготовили перформанс и прочтут стихи на смерть Сталина, фрагменты из дневника Игнатия Вандышева тех лет.

«У нас в театре мировая премьера пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». В марте как раз будет очередная годовщина со дня смерти вождя. Так что эта выставка приурочена сразу к двум событиям», — рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.

Фото подготовлено к печати сотрудником музея, панорама собрана и отретуширована Александром Глебовым. Выставка стала совместным проектом Камерного театра и Исторического музея Южного Урала.

На прошлой неделе немецкая газета опубликовала заметку о премьере в Камерном театре, сравнив сюжет пьесы Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» с судьбой Кирилла Серебренникова.