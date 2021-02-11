Немецкая газета написала о премьере в одном из челябинских театров

Журналисты сравнили сюжет постановки Камерного театра с судьбой Кирилла Серебренникова

Ежедневная газета Die Tageszeitung опубликовала сообщение о том, что в Камерном театре уральского города Челябинска Виктория Мещанинова ставит сатиру «Как мы похоронили Иосифа Сталина», написанную известным писателем Артуром Соломоновым в 2019 году. Пьеса наделала много шума, ее представили на «Снобе», устраивали читки в театрах России. В том числе и актеры Камерного под руководством режиссера Олега Хапова в рамках «Камераты-2019». И так хорошо прочитали, что начали готовить полноценную постановку.

В пьесе сюжет завязан в сюжете: столичный театр решает сделать смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, актеры почти выучили текст. И вдруг на одной из репетиций выясняется, что действом заинтересовался президент РФ. И уже смотрит прямую трансляцию с подмостков театра, не отрываясь от обеда. И покашливает, потому что недоволен, как тут разыгрывают жизнь и смерть его «предшественника». Все начинают суетиться, тревожиться, делать выводы, искать лазейки, вставать в позу, проворачивать дельца или отрешенно скрещивать руки на груди. В общем, как и сейчас.





Но публикация в Die Tageszeitung посвящена не челябинскому театру. Статья о Кирилле Серебренникове и его политическом увольнении. А заканчивается текст как раз упоминанием пьесы Соломонова — как сатиры о театре и его режиссере, который все больше и больше запутывается в паутине власть имущих. И фразой, что Кирилл Серебренников пьесу знает. И думает, что это хорошо («Kirill Serebrennikov kennt das Stück. Er findet es gut»).

Добавим, что сатирой Соломонова заинтересовались и в других странах. Англоязычный журнал Asymptote опубликовал несколько сцен (в переводе Джона Ханлона) и даже заставил Артура Соломонова озвучить одну из них. Несколько театров успели провести читки. А калифорнийский режиссер Мериэн Роджерс (она сотрудничает с театральным «Шекспировским фестивалем Калифорнии» и является режиссером Symmetry Theatre) еще в 2020 собиралась поставить пьесу, но из-за коронавируса читки и постановка отменились, а проект спектакля отправился в онлайн.

Приятно, что Челябинский камерный театр остался самый упорным — премьера спектакля состоится уже 26 февраля. И на ней ожидается сам автор Артур Соломонов.