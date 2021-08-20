Владелец рюмочной «ФортеПьяно» и Patrick Pub — о том, к чему приведут алкогольные ограничения на Кировке

Сергей Ефимов присоединяется к коллеге, пивовару Илье Ройтенбергу

На днях была озвучена инициатива общественного совета при ГУ МВД по Челябинской области о том, что следует прекратить торговлю алкоголем в центре Челябинска после 22:00. Пивовар и председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг уже высказал Первому областному информационному агентству, что он думает на это счет. Вчера в социальных сетях появился пост владельца рюмочной «ФортеПьяно» и Patrick Pub Сергея Ефимова. Оба заведения находятся на Кировке.

«Начну с того, что открою страшную тайну — в бар никто не ходит напиться. Это банально дорого. Гораздо дешевле купить алкоголь в магазине и надраться дома или на улице. В бар ходят за настроением, попробовать какие-то новые вкусы, которые ты не сможешь попробовать дома. Да. Алкоголь это непременный атрибут бара и основной продукт. Но мы сами первые заинтересованы, чтобы гости пили умеренно, вели себя адекватно, не мешали другим гостям. Я серьезно отношусь к понятию гость-гостеприимство. Все, кто приходят ко мне, — у меня в гостях. А вы позовете к себе в гости человека, который не умеет себя вести и всем испортит вечеринку? Ответ очевиден», — полагает Сергей Ефимов.

«Какое заведение может позволить себе работать 2 часа в день, при том, что аренда на ул. Кирова очень высокая и снижать ее никто не будет? Поэтому любое ограничение времени продажи алкоголя приведет к снижению выручки и прибыли в общепите. А для баров и ночных клубов — это просто катастрофа. Перепрофилировать такой бар, как «Патрик», находящийся на пешеходной улице в подвале, без возможности к нему подъехать и припарковаться и с площадью 50 м, не позволяющей разместить нормальную кухню, в другое безалкогольное заведение — очень затратно и бессмысленно, если не невозможно. Поэтому часть заведений будет вынуждена закрыться»,

— констатирует Сергей.

Оба заведения можно считать авторскими, поэтому владельцам особенно дорога аудитория, которая любит здесь бывать. Сергей Ефимов замечает, что к ним обычно заходят после работы, ближе к восьми вечера. И если в десять часов вечера нужно прекращать продавать алкоголь, то такой бизнес просто не имеет смысла.Сама Кировка, которая в нынешнем сезоне похорошела и стала походить на настоящую современную пешеходную улочку большого города, веселую и содержательную, несомненно, потеряет все сове очарование, если вечером народу будет банально негде посидеть, послушать музыку и поболтать. Сергей Ефимов справедливо замечает, что, если кому-то хочется заняться пропагандой здорового образа жизни, можно организовать новый проект в любом новом месте: «И не придется уничтожать визитную карточку города, лишать людей работы, а предпринимателей — бизнеса и инициативы сделать наш город лучше».