Если на Кировке ограничат продажу алкоголя, в барах начнут наливать при свечах

Челябинский пивовар и председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг — о предложении ужесточить продажу алкоголя на Кировке

Опубликована новость о возможном ограничении продажи алкоголя на Кировке. Меня и остальных рестораторов это, мягко говоря, обеспокоило, если не сказать шокировало. Сами посудите: если подобное распоряжение вступит в силу, кому-то из ресторанов придется съезжать с пешеходной улицы. Возможно, почти всем сразу — и останутся только «Макдоналдс» и «Сели-Съели».



Илья Ройтенберг, фото из личного архива



О точном времени ограничения информации нет, хотя это важно. Ограничения продажи после 01:00 — это еще полбеды, хотя ночные клубы и караоке-бары со мной не согласятся. Но хуже всего, если введут запрет на работу после 22:00.

На Кировке, пожалуй, самая дорогая аренда в городе. Оплатить такую аренду рестораны могут благодаря продаже алкоголя. Пик торговли приходится на вечер. В «Лаборатории живого пива» с восьми вечера играют музыканты. Ориентировочно в это время гости начинают собираться в заведении. А теперь представим, что после 22:00 продавать алкоголь нельзя, и все подчиняются этому запрету. В полдесятого мы вынуждены говорить посетителям, что закрываемся, и просить всех уйти. И так каждый вечер. Естественно, наш бар быстро съедет.

Конечно, ограничения начнут обходить. Вспомните кальяны: как бы запрещены, но куда ни зайдешь, они везде есть. Алкоголь начнут продавать из-под полы, бары научатся работать с выключенными окнами, чтобы не привлекать внимания, гости будут выпивать при свечах. Потом пойдут проверки, начнет процветать коррупция… В общем, ничего хорошего.

Ограничения приведут к тому, что просядут не только рестораторы, но и владельцы недвижимости. Кого пустить в помещения после рестораторов? На ум приходят разве что сувенирные лавки, но они не справятся с высокой арендой. Придется снижать арендную плату. Теоретически запустить на Кировку можно кого угодно — пусть хоть строительный магазин «Челси» переезжает, вместе с кирпичами и бетоном. Но разве таким мы хотим видеть центр города?

В двух-трех кварталах на Кировке расположены пять уникальных пивоварен — в их число входит и моя. Знаете, не в каждом городе есть возможность попробовать столько авторских сортов напитков практически в одном месте, это наша достопримечательность. Туристов ведь нужно чем-то удивлять? Но, видимо, будем удивлять киселем. Да, центр города хочется очистить от шатающихся пьянчуг, в том числе на Кировке, и это благое дело. Но ограничения продажи ни к чему хорошему не приведут. Пить меньше не станут, зато увеличатся случаи отравления суррогатами.

Рецепт борьбы с народным алкоголизмом озвучен был еще в 1987 году министром здравоохранения СССР Евгением Чазовым. Он говорил о том, что сначала нужно перевести народ с крепкого алкоголя на легкий, то есть на пиво, сидр и другие напитки, а потом развивать культуру потребления алкоголя.

В «Лаборатории живого пива» крепких напитков нет, это не вписывается в концепцию нашего предприятия. На Кировке мы работаем около полугода, и за это время у нас ни разу не было драк, ссор и пьяного дебоша. Не такие люди к нам ходят. Мне кажется, это о чем-то говорит.