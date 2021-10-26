Вход на фестиваль «Дебаркадер» в Челябинске разрешен только по QR-кодам

Только что принято решение об ограничении числа гостей фестиваля современного искусства

Фестиваль современного искусства «Дебаркадер-2021», который состоится на площадках Исторического музея Южного Урала с 1 по 7 ноября, будет допускать посетителей только по предъявлении QR-кода. Это решение сегодня, 25 октября, принято в связи с объявлением в Челябинской области нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Требование распространяется на всех старше 18 лет, в том числе на сопровождающих детские группы взрослых. Количество билетов на мероприятия «Дебаркадера-2021» ограничено. Все события будут транслироваться онлайн.

Напомним, в Челябинске отменены все фестивали, запланированные на начало ноября, в том числе театральный «Камерата» (он уходит в онлайн полностью), кинофестиваль «Предчувствие» и музыкальный «МАЧ».