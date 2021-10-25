В Челябинске отменяются все фестивали

На период карантинной недели с 30 октября по 7 ноября

В Челябинске на период коронавирусных нерабочих дней отменены все фестивали, а число зрителей на концертах и спектаклях сокращено до 50%.

«Мы приостанавливаем все фестивальные проекты. И обращаемся к коллегам, чтобы отменили фестивали и те, кто проводит их на негосудраственной основе. Это однозначно массовые мероприятия, чаще всего они проводятся в плохо приспособленных помещениях, где трудно соблюдать безопасность людей», — прокомментировала ограничения Ирина Анфалова, заместитель министра культуры Челябинской области.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что могут и будут проверять как организаторы частных мероприятий соблюдают требования Роспотребнадзора: чиновники имеют право отследить проверку qr-кодов на входе, сколько в помещении человек, все ли в масках и пользуются санитайзерами.





Насколько это ударит по культурно-массовой программе города? На прошлой неделе администрация города не дала добро на проведение фестиваля искусств «МАЧ». Творческое событие должно было состояться в ноябрьские выходные на новой площадке арт-коворкинга «Радиозавод». А 22 октября минкульт отменил кинофестиваль «Предчувствие», сообщив, что сейчас не лучшее время для массовых мероприятий. Сегодня, за несколько часов до официального запрета на фестивальные мероприятия в онлайн ушел театральный фестиваль «Камерата». Теперь организаторы ищут возможность показать конкурсную программу в записи или онлайн, но не уверены, что все выбранные жюри спектакли к этому готовы.



«Раскольников», спектакль Коляда — театра

Концерты, репертуарные спектакли в театрах и частные вечеринки доступны при заполняемости площадок на 50% и соблюдении всех мер. А значит, знаменитый бардовский «Ильменский фестиваль» в стенах Филармонии должен состояться. Другой вопрос, как быть организаторам, если билеты на концерты и театральные события проданы на 75%, по предыдущему разрешению.

Такой прецедент недавно рассматривался в Камерном театре, когда администраторам пришлось принять сложное решение: на спектакль попали только первые 99 пришедших. Остальные могли сдать билеты в кассы или обменять на другие даты.



Челябинские власти призывают горожан позаботиться о себе, провести нерабочие дни в кругу семьи, и не совершать поездок без острой необходимости.