Виктор Цой ночевал в челябинской общаге

Легендарный музыкант в быту оказался скромен и оставил необычный автограф

Почти 40 лет назад, в 1987 году, группа «Кино» во главе с легендарным Виктором Цоем дала в Челябинске несколько концертов. Один — в политехническом институте, ныне ЮУрГУ, где актовый зал с трудом вместил всех желающих, а само выступление чуть не запретили. Еще один — в общежитии Челябинского госуниверситета, в одном из корпусов на Молодогвардейцев. И поскольку до самолета у музыкантов оставалось немного времени, решили ночлег не искать. В день памяти Виктора Цоя своим воспоминанием о встрече с музыкантом поделился челябинец Анатолий Ганин.

«Во втором общежитии, где жили гуманитарии, на площадке между седьмым и восьмым этажом был оборудован бар под названием „Белая лошадь“, куда один наш близкий к искусству товарищ постоянно привозил разных артистов, тогдашних звезд. Сам концерт группы „Кино“ я не застал — а когда пришел в общежитие, увидел, что мой сосед по комнате сидит с Цоем. Тот был очень расслаблен и дружелюбен. Я даже не мог поверить, что у меня на кровати сидит такая легенда», — вспоминает Анатолий Иванович.

В тот вечер гости провели время за разговорами и чаем, на ночь Анатолий уступил музыканту свою кровать, а когда утром вернулся в комнату, Виктор оставил автограф, но необычный:

«В каждой комнате были встроенные шкафы, покрашенные обычной краской, и Виктор взял со стола нож и по вертикали вырезал корейские иероглифы — как он объяснил, пожелание удачи. Я тогда нашел красную изоленту и обклеил все черточки — для сохранности».

Анатолий выучился и выпустился, но до сих пор жалеет, что не забрал из общежития ту дверь-реликвию:

Анатолий Ганин в год, когда встретил Цоя в своей комнате в общежитии

«Так совпало, что примерно лет через 10 я оказался в том общежитии уже как сотрудник милиции. Решил заглянуть в свою бывшую комнату. Оказалось, шкаф перекрашен, а надпись исчезла. Ребята, которые там жили, только плечами пожали: мол, была какая-то фигня, мы отодрали и покрасили».

Надо сказать, встреча не только оставила яркий след в памяти очевидца, но и отчасти изменила его отношение к рок-музыке. Вспоминая о Цое, Анатолий Иванович говорит, что после этой встречи начал по-другому воспринимать творчество рок-музыкантов и даже увлекся рок-поэзией.