В Южноуральске в День города выступят «Банд’Эрос» и Burito

Год назад концерт артистов отменили

13 августа в Южноуральске отмечают День города. Один из подарков горожанам — концерт с участием группы «Банд’Эрос» и певца Burito. Артисты исполнят свои лучшие хиты, среди которых «Коламбия Пикчерз не представляет» и «Забери меня, забери, забери меня с собой».



Выступление было запланировано еще в прошлом году, но праздничный концерт в августе 2021 года отменили из-за эпидемиологических ограничений. Тогда Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия, в котором участвует более 500 человек.

«Гости из Москвы были заявлены у нас в прошлом году, но не смогли выступить из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Так что в этом мы снова ждем группу „Банд’Эрос“ и певца Burito», — сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Ольга Кокорева.

Концерт со звездами начнется 13 августа в 19:00 на площади Ленинского Комсомола.

В этот же день в парке культуры и отдыха Южноуральска проведут фестиваль воздушных шаров. Начало в 14:00