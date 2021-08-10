В Челябинской области состоится бесплатный концерт «Банд’Эрос»

Музыканты выступят на Дне города Южноуральска

14 августа в Южноуральске отметят День города. Поздравить горожан приедут известные российские исполнители: группа «Банд’Эрос», BURITO и TALI. Бесплатный концерт с их участием начнется в субботу в 18:00 на площади Ленинского Комсомола.



Откроет концерт народный коллектив «Митрофановна» и исполнитель Илларион Калаев. После разогревать толпу выйдет певица и композитор TALI — полуфиналистка украинского отбора «Евровидение-2014». Популярные в нулевых «Банд’Эрос» исполнят свои хиты, в том числе «Коламбия Пикчерз не представляет». Но хедлайнером вечера станут не они, а Игорь Бурнышев — бывший участник «Банд’Эрос». Игорь в 2015 году занялся сольной карьерой и сейчас широко известен под псевдонимом BURITO.

Концерт на площади Ленинского Комсомола завершится фейерверком. Начало салюта в 22:45.

Празднование Дня города на этом не закончится. На следующий день, 15 августа, в сквере у городского фонтана в 16:00 пройдет фестиваль «Рок-вспышка».